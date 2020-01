Sinds iedereen Gait Hiemstra met z'n gezever gedecideerd in de mute-bak heeft gekletterd en Piet Paulusma is weggesaneerd naar de bejaarden zijn er nog maar drie weermensen voor wie we ons leven zouden geven. Ten eerste natuurlijk @Jantje_, ten tweede die ene Roemeense mevrouw die helaas nooit iets over Nederland zegt en ten derde vanzelfsprekend @Marc E. Putto. En laat laatstgenoemde nou eens 'WINDGEWELD' voorspellen: misschien wel de ZWAARSTE STORM SINDS 25 JANUARI 1990. Die storm heeft zelfs een eigen afdeling bij het KNMI en dat is niet onterecht: 17 doden, windkracht 12, Schiphol plat, meer dan honderd combinaties op de wegen gekanteld, honderden gewonden. En nu gaat het dus weer LOS - we vertrouwen die Roemeense weervrouw op haar mooie bruine ogen. Nee wacht, we vertrouwen Putto op zijn mooie bruine ogen. 27-28 januari mensen, als we dan nog niet zijn gestorven door een verschrikkelijk Chinees virus gaan we er alsnog aan verdomme.

AAAARGH