Claudia ter Schuur, wereldberoemd in kroegen en kathedralen sinds de verdrietige belaging van het aimabele Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat had Claudia niet moeten doen. Vervolgens gleed ze voor een camera van Shownieuws om over een onprettig gevoel bij Omtzigt te raaskallen: "Dan hoop ik dat hij nu gaat beseffen van ja die mevrouw had eigenlijk wel gelijk." Dat had ze óók niet moeten doen. En nu mailt ze GeenStijl en dat had Claudia, bekend van de iconische opmerking 'geef ze niet hun zin' toen een van haar conculega's schreeuwde 'Ik zal je doodslaan, mongool, kankermongool', óók niet moeten doen. Al weten we nu wel dat Claudia 1) nog nooit in een Haagse Aldi is geweest 2) geen flessen rosé heeft gekocht in Den Haag 'of in welke demo stad dan ook' en 6) niet weet wie Karen en Samantha zijn. Mailtje na de breek!

Beste meneer ,Ik wilde u graag even zelf aanschrijven over het artikel dat u gisteren over mij heeft geplaatst .Ik ben erg geschrokken van uw agressieve toon en vooral over de inhoud van het artikel!Op zijn zachtst gezegd voelt het voor mij als pure laster . Ook gebruikt u zonder toestemming mijn naam in een verzonnen verhaal , waarin u dingen vertelt die nooit hebben plaats gevonden .Ik had u best willen toelichten wat er precies is gebeurd zodat u de waarheid had kunnen verslaan !

Die kans heeft u mij helaas ontnomen .Even een paar punten ter onderbouwing .1 ik ben nooit in een Aldi geweest in Den Haag in heel mijn leven nog niet .2 op geen enkel moment heb ik flessen rosé gekocht in Den Haag of in welke demo stad dan ook ! Ik drink niet op demo’s en ik moet meestal vele km afleggen (in drie maanden meer dan 4000) 3 ik heb niet over de deepstate gesproken of iemand bedreigd of uitgescholden !4 ik ken alle andere mensen op mijn filmpje niet eens 5

Ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat er op mijn lives andere mensen te zien zijn die zich misdragen , dat is het nadeel van livestreamen , wij kunnen niet knippen en plakken 6 ik zou niet weten wie Karen en Samantha zijn ik heb geen vriendinnen met die naam , sterker nog ik kom uit Zwolle ben altijd alleen of met Mita van Overvliet ook een nette streamer .Ik hoop dan ook echt dat je even goed onderzoek gaat doen naar wat je geplaatst hebt want je hebt in een paar woorden mijn hele persoonlijkheid afgebroken en ik ken je niet eens .

Ben hier erg teleurgesteld over .Ik stream nu al vanaf 21 juni toen ik geheel onschuldig werd gearresteerd samen met mijn zoon ook dat staat op mijn pagina .Deze live is 300.000 keer gedeeld en daarna ben ik bar slee demo’s in het land gegaan om te filmen en te documenteren.Ook ben ik veel met de boeren meegeweest en was ik daar meer dan welkom dus echt dit vind ik te ver gaan en ik hoop dat je een echt intervieuw met me aangaat of dat je even rechtzet dat de persoon die u omschrijft niet claudia is maar ws de andere vrouw op het filmpje, die ken ik nl ook niet Graag hoor ik van u ik wil dit graag netjes opgelost hebben .

Ik hoop ook op uw medewerking want ik kan het er anders niet bij laten zitten en ik heb getuigen en bewijzen genoeg om het beeld recht te trekken .

Vooralsnog ga ik er voor nu even van uit dat dit op een persoonsverwisseling is uitgedraaid waarschijnlijk niet opzettelijk .Met vr gr Claudia ter schuur