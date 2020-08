Het was een enerverende dag voor Pieter Omtzigt, de man die bij de lijsttrekkersverkiezing van het CDA op Hugo de Jonge heeft gestemd. Een van de allerbeste Kamerleden die we hebben werd tijdens een voettocht door Den Haag belaagd door een roedel doorgesnoven over de Deep State brabbelende volidioten (van wie die opdringerige gek met die wifebeater meteen moet worden opgesloten in het gesticht, op 1.06 en 1.10 horen we hem roepen 'kankerhond' om daarna een regelrechte doodsbedreiging te uiten: "Ik zal je doodslaan mongool, kankermongool"). Een van die handtastelijke en opdringerige halfjes is dus Claudia ter Schuur, die met zes flessen rosé van de Aldi in de knapzak naar Den Haag is getrokken om samen met haar dinnetjes eens eventjes het politieke besluitvormingsproces te ontmantelen. Claudia werd geïnterviewd door Hart van Nederland op haar favoriete televisiezender SBS6 en 's avonds kreeg ze applaus van haar vriendinnen Karen en Samantha.

Hierboven de COMPLETE VIDEO van de belaging van Omtzigt. De arme man moet dus bijna VIJF MINUTEN lang het halve Pieter Baan Centrum van zich afslaan, alvorens een ministerie in te vluchten, waarna het gespuis afdruipt om elders de totaaldebiel te gaan uithangen. Vertel ons meer over de effecten van 5G want er zijn inderdaad wat mensen totaal krankzinnig geworden in dit land.