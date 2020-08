:

Te veel mensen worden wel door dit menstype gecharmeerd. Dat is het probleem.

Wat je eigenlijk zou moeten hebben is een soort grondwetsartikel in de geest van Douglas Adams:

“The major —one of the major problems, for there are several— one of the many major problems with governing people is that of whom you get to do it; or rather of who manages to get people to let them do it to them.

To summarize: it is a well-known fact that those people who must want to rule people are, ipso facto, those least suited to do it.

To summarize the summary: anyone who is capable of getting themselves made President should on no account be allowed to do the job.”

En het is natuurlijk een grap, maar wel eentje met hele diepe kern van keiharde waarheid. Degenen die zelf heel graag willen, die zichzelf kandideren, die geliefd en bewonderd willen worden, zouden onmiddellijk geweigerd moeten worden en uitgesloten van een baan in een openbaar bestuur. Maar ja, die types zoals Hugo kunnen óók dát uitstekend faken. En dan pakken ze de goedgelovigen op die manier in. Dus zo’n wet kan nooit werken. Je kunt je medemens alleen bewust maken dat hun leiders vrijwel altijd dat soort types zijn en dus met het grootste wantrouwen en de diepste argwaan beschouwd moeten worden. Te allen tijde. Zelfs (of juist) als je denkt: hij/zij valt eigenlijk best mee.