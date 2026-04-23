Hoera. Nederlanders werken de pensioenleeftijd weer omhoog

FOTO: Jorrit (84) en Ans (91) eten onderweg naar hun werk een boterham, overwegen te stoppen

pensionado's

Wat een heugelijke dag. Precies zo'n dag waarop je denkt: doe mij wat heugelijk nieuws. Nou daar komt-ie: Nederlanders werken gemiddeld weer langer door dan ze al deden en doen dat nu massaal tot na hun 66ste. De gemiddelde pensioenleeftijd is inmiddels: 66 jaar en 4 maanden. TADAA! Oud hè? En wat een prachtig gebaar aan vadertje staat. Goed, we moeten natuurlijk wel, want alles is duur en wordt duurder dan duur, maar we doen het met liefde, voor ons land. Zo klimmen we met z'n allen naar die magische 67, en als we die bereikt hebben dan mogen we allemaal eindelijk nog niet stoppen, maar dat is van later zorg. Voor nu past gepaste trots dat we zover zijn gekomen. Want wie had dít nou gedacht, 66 jaar en 4 maanden geleden?

Tags: pensioen, pensioenleeftijd, werkenden
@Dorbeck | 23-04-26 | 10:20 | 132 reacties

