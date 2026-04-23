Hoera. Nederlanders werken de pensioenleeftijd weer omhoog
FOTO: Jorrit (84) en Ans (91) eten onderweg naar hun werk een boterham, overwegen te stoppen
Wat een heugelijke dag. Precies zo'n dag waarop je denkt: doe mij wat heugelijk nieuws. Nou daar komt-ie: Nederlanders werken gemiddeld weer langer door dan ze al deden en doen dat nu massaal tot na hun 66ste. De gemiddelde pensioenleeftijd is inmiddels: 66 jaar en 4 maanden. TADAA! Oud hè? En wat een prachtig gebaar aan vadertje staat. Goed, we moeten natuurlijk wel, want alles is duur en wordt duurder dan duur, maar we doen het met liefde, voor ons land. Zo klimmen we met z'n allen naar die magische 67, en als we die bereikt hebben dan mogen we allemaal eindelijk nog niet stoppen, maar dat is van later zorg. Voor nu past gepaste trots dat we zover zijn gekomen. Want wie had dít nou gedacht, 66 jaar en 4 maanden geleden?
Dit wil je ook lezen
Feynman en/of Feiten – Pensioengarantie?
Hoe zeker is uw verplicht uitgestelde loon?
Grote kans: u haalt uw pensioen niet
Moegestreden voor de finish
Wilt u meer arbeidsmigranten of doorwerken tot uw 69ste?
Er is slechts één goed antwoord...
Heel Holland in de schuldhulpverlening
Bovenmodaal nu ook de sjaak
Geheel Frans dorp van 15.000 protesteert tegen verlies Franse levensstijl: "Werken is lijden"
Macron dreigt pensioenleeftijd te verhogen tot 38