Bij de overval op een goudwisselkantoor, woensdagmiddag aan de Breestraat in Beverwijk, is een medewerker om het leven gekomen, zo meldt de politie. De man werd na de overval nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen, maar is daar aan zijn verwondingen overleden. De politie kan nog niet zeggen met welk wapen de man om het leven is gebracht. De dader, een 19-jarige man uit Beverwijk, werd even later aangehouden. Dit land is ziek period.

Update - Nog even over het signalement van de man. Dit opsporingsbericht stuurde de politie er na de overval uit: "BEVERWIJK, omg, BREESTRAAT i.v.m. verdachte situatie zoekt politie: man, 25 jr, 1m80, licht getinte huidskleur, tenger postuur, grijze capuchon, joggingspak grijs, blauwe jas, fiets met een rode Deka tas en een plastic bak aan de voorzijde op fiets. NIET ZELF BENADEREN."