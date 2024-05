Soms is een autocuetekst bij Opsporing Verzocht pure poëzie, soms hebben hebben helden vier pootjes en een natte neus. En soms niet. Hoe dan ook: een baksteen door een ruit mikken nadat je eerst een huis in de fik hebt gestoken, dat doe je niet. Het gezin dat in het Beverwijkse huis lag te slapen is gelukkig gered (dankzij voornoemde held met vier pootjes en een natte neus), maar de dader is nog steeds niet gepakt. Op zich zou hij makkelijk te herkennen moeten zijn, want wie draagt er in 2024 nou nog een mondkapje? Signalement ("Zwarte schoudertas, met groot wit logo "ADIDAS"") en melden indien bennen of kennen, daarrr.