De kale blanke man in het paarse t-shirt die op 0:09 het bovenstaande filmpje betreed wordt later op de avond tijdens een schermutseling in het hoofd geschoten en overlijdt, zie filmpje na de breek. Vanaf 0:58 in het bovenstaande filmpje zegt hij "Don't point no motherfucking gun at me homie, [onverstaanbaar]. Fuck you and everything you got. Shoot me n*gga, shoot me n*gga, bust on me n*gga for real." Het is onduidelijk tegen wie hij het precies heeft.

In het onderstaande filmpje horen we drie schoten en zien we de schutter vluchten nadat hij in zijn telefoon zegt "I just killed somebody", en daarmee bedoelt hij dus die kale makker. In dit filmpje lijkt het alsof de schutter voor de kale man wegrent en door hem belaagd en bekogeld werd, vlak voordat de schoten afgevuurd werden.

De schutter vlucht vervolgens en het klinkt "he shot someone!" bij omstanders in het tweede onderstaande filmpje. De schutter wordt tijdens zijn vlucht belaagd en valt uiteindelijk. Vervolgens wordt hij aangevallen door een man die een springende kopschop probeert, op wie hij schiet en waarschijnlijk net aan mist. Daarna wordt hij aangevallen door een man met een skateboard, op wie hij ook schiet en in zijn buik lijkt te raken. Het slachtoffer valt na drie stappen neer en is mogelijk het tweede dodelijke slachtoffer van die avond.

Direct daarna komt een man met zwart petje en pistool in zijn rechterhand (zie foto's en screens na breek) op de schutter af, en wekt bij ons de indruk dat hij hem geen kwaad probeert te doen, maar de schutter wel goedaardig probeert te ontwapenen. De schutter vuurt ook op hem, en raakt de man in zijn rechter bovenarm, wat leidt tot een zeer NSFW verwonding en schreeuwen om een medic die door merg en been gaan, zie na de breek.

De schutter is geïdentificeerd als de Kyle Rittenhouse (Facebook), naar verluidt slechts 17 jaar oud. De scheidslijnen zijn vaagjes, maar hij lijkt geen 'lid' van de Boogaloo Bois (wiki). Eerder lijkt hij een zogeheten Blueliner, een pro-politie Blue Lives Matter-burger. Eerder op de avond is hij nog geïnterviewd, zie video na breek. De interview tweet dat "I spoke with the alleged shooter earlier in the night who stated he was there to protect property. He did not make racist comments, condemn #BLM, or mention political motivations for his actions. He said that he was there to protect property & was carrying a firearm".

Land of the free.

De schutter zegt na meerdere schoten: "I just killed somebody" en vlucht

Schutter vlucht van een menigte, valt, vuurt op belagers en iemand die helpt (?)

Skateboard-belager in buik geschoten, is mogelijk tweede dodelijke slachtoffer

Andere hoek, vanaf 09:04

Extreem NSFW: slachtoffer in bovenarm geschoten

Slachtoffer had pistool, maar lijkt eerder te helpen dan te bedreigen

Het (inmiddels) dodelijke slachtoffer uit het filmpje bovenaan topic

Een interview met de schutter eerder op de avond

De identiteit van de dader

Tussen een paar Boog Bois (Hawaiiaanse shirts zijn hun gimmick)

Shooter identified as Kyle Rittenhouse. Have verified. This is him.



Previous reports wrongly suggested a Boog was the shooter. This kid is clearly not a boog—they absolutely hate cops. This kid is a Blueliner. https://t.co/gPeXgy7RGO — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) August 26, 2020

Een mooie reconstructie alhier