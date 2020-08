Gaan we weer. Het 29-jarige slachtoffer Jacob Blake ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie van Kenosha, Wisconsin, liet gister in een persverklaring weten dat de agenten afkwamen op een "domestic incident". Blake's kinderen zaten tijdens het schietincident achterin de auto. De betreffende agent, die naar verluidt Rusten Sheskey heet (en niet Luke Courtier), wordt momenteel onderzocht door het plaatselijke gerechtshof.

Jacob Blake was al minstens vijf jaar een bekende van de politie, en op 7 juli 2020 was er een nieuw arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd op verdenking van "Criminal Trespass to Dwelling, 3rd Degree Sexual Abuse and Disorderly Conduct" allemaal met het oogmerk "Domestic Abuse".

In dit artikel uit 2015 door plaatselijke outlet Racine County Eye lezen we dat Blake in een bar met een vuurwapen gedreigd had en zich verzette tegen arrestatie. "Jacob Blake, 24, of Racine, was charged Monday in Racine County Circuit Court with one felony count of resisting arrest causing a soft tissue injury to a police officer and one misdemeanor count each of carrying a concealed weapon, carrying a firearm while intoxicated, endangering safety-use of a dangerous weapon, and disorderly conduct."

Kortom, Blake heeft een geschiedenis van wapenbezit, verzet tegen arrestatie én er was een actief arrestatiebevel tegen hem van kracht voor meerdere geweldsmisdrijven. We weten niet wat er verbaal vooraf ging aan de schietpartij, en we weten vooralsnog ook niet of er voor de agent(en) aanwijzingen waren dat Blake zich eventueel richting een wapen in de auto bewoog.

Kortom, het is weer eens allebei waar: het slachtoffer is bepaald geen heilige én de agent had het slachtoffer nooit 7 keer (1) in de rug moeten schieten. Beelden van 'nieuwe' rellen en brandstichtingen na de breek, de meeste van onderzoeksjourno ter plaatse @Drew Hernandez.

Hier dat naslagwerkje over de cijfers rondom Amerikaans politiegeweld en de Afro-Amerikaanse gemeenschap.

Is ook zo

hihi