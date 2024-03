Hierboven het nieuwe tenue waarin onze Mobiele Eenheid hooligans, demonstranten en reljeugd in elkaar gaat meppen. Hopelijk een beter uniform dan de vorige versie die al vanaf dag één problemen gaf en het uiteindelijk slechts tien jaar volhield. Opvallende afwezigen in de nieuwe editie: de religieuze uittingen. Ondanks de moedige weerstand van de boa's blijft ook dit ME-uniform verstokt van hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes. Een gemiste kans om een stukje herkenning te genereren voor de woedende relschoppers aan de andere kant van de linie. Nu kunnen die zich helemaal niet identificeren met de dappere wetsdienaren waar ze zwaar vuurwerk naar gooien. Voor de ME'ers is het ook een teleurstelling dat ze niet kunnen tonen dat ze tot de Religie van de Vrede behoren terwijl ze inmeppen op geweldloze coronademonstranten. Dat ze hun keppeltjes niet mogen dragen terwijl ze boze Pali's van het dak van hun politiebus slaan. De politie steekt hier een wapenstok tussen de spaken van het wiel van de vooruitgang. Zo overbruggen we die scheiding tussen kerk en staat natuurlijk nooit. Marcouch, doe er wat aan!

UPDATE: Edwin Wagensveld krijgt na verboden demo ook nog gebiedsverbod van half jaar voor de hele gemeente Arnhem