De jaarlijkse traditionele nieuwjaarsduik te Scheveningen was wederom een groot succes. Tienduizend wakkere Nederlanders stapten in hun badkledij in de ijskoude Noordzee om de verwoestende zeespiegelstijging te trotseren. Het belangrijke nieuwsmoment werd live gestreamed door de wereldpers. All pics ANP waarbij we de dikbuikige kerels hebben weggesneden want u moet nog eten. De rust is inmiddels wedergekeerd.

Geen muts. Wel roze stola

Zo... Grote broek aangetrokken?

Hoi

Haai

Claudia de Breij doet rare dingen met mensen

Ook weer schoon

GroenLinks was er ook

En hij ook

Jongen heeft nog nooit een camera gezien

Drones. Schijtziek word je er van