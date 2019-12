Het gaat best goed, hier. We klokken +22,3% meer comments in 2019 ten opzichte van 2018. En ook nog eens +22,8% meer pageviews, zien we in de cijferserver. Het GeenStijltje snort als een gezonde naaimachine. Op eigen benen en toch financieel gezond, welke 17-jarige doet ons dat na? Goeie stimulans voor de wedstrijdspanning van een zelfstandig blogbedrijfje, wel. Eens zien of we in het komende jaar wat nieuwe takken van sport kunnen gaan beoefenen. Want het publiek, dat blieft het hier wel. U bent bedankt!

En om onze dank te betuigen, een lijstje. Want daar had u immers enorm van. Altijd een beetje geflatteerd want de meeste content van www.geenstijl.nl staat op /index.html, dus de 25 meest gelezen topics zijn vooral de 25 meest gesociaaldeelde topics & Enorme Nieuwsdingen. Maar dat mag de lijstjeslol niet drukken. Komt-ie dan, met 1 opvallende afwezige: NUL topics over het weer er tussen. Normaal minimaal twee. En dat in een jaar met diverse weerrecords. Kan iemand ons dat uitleggen?

25. Boerenprotest. Dit is waarom De Deur plat ging

Op 25, een inzending van onze noordelijke dependance Driekus Vierkant, over een tamelijk significante gebeurtenis in 2019: boerenprotesten. Gaan we in 2020 nog meer van zien. En de beste wensen, Driekus!

24. VIDEO. Maxima met losse heupen in spannende dansvideo die je van de RVD niet mag zien

Het Máxima Effect! De Rijksvoorlichtingsdienst sommeerde GeenStijl om dit filmpje offline te halen. Wij zeiden LOL echnie mevrouw (en belden voor de zekerheid ff met legal), en nu staat het filmpje er nog steeds. Een heleboel MSM knipmesten wel weer voor de hermelijnen drammerij, maar wij zeggen nog steeds: lekker losse heupen, queen!

23. OM wilde suikerspiegelchauffeur toch vervolgen, stopt reden voor plotselinge draai in doofpot

Ook een verhaal dat maar geen einde kent. Een nieuwe wob van GeenStijl, bracht nieuwe feiten aan het licht. Het OM had Khalid K. willen vervolgen voor nalatigheid (te weinig gegeten, in ongezonde toestand achter het stuur), maar besloot daar ondanks meerdere gewonden toch vanaf te zien. Omdat ze nooit toelichting hebben gegeven, blijft de vraag nog steeds staan: waarom?

22. Kaart. Deze Nederlanders verzuipen in 2050

Je kan maar beter voorbereid zijn, zeggen wij altijd maar. How dobber you? Deze kaart vertelt het je.

21. RICO WINT REMATCH. BADR GEBLESSEERD

Gek genoeg minder clicks dan Anthony Joshua die door een dikke Mexicaan gesloopt wordt. Komt omdat iedereen Rico & Badr had, en bijna niemand Anthony Joshua en die dikke Mexicaan.

20. Anthony Joshua gesloopt door dikke Mexicaan

Mexicanen, en slopers. Ja wij zouden ook klikken.

19. FOTO'S: Drugszusjes Dana & Larissa Janmaat

Meisjes, en drugs. Ja wij zouden ook klikken.

18. De Vreemde Man op de Notre Dame

Kerk in de fik, "iedereen" helemaal in de aluhoedjesmodus. Het was een moslim en een man in een gewaad en iemand deed het expres en en en - NON! Alle beelden waren logisch te verklaren. Notre Dame was gewoon een tragische bouwbrand. Dat legt het topic uit, en het doet ons deugd dat een debunk van een theorietje harder om zich heen kan grijpen dan een dakbrand in een drooghouten gebedskeet. Notre Dame was geen complot (Al zijn er wel opvallend veel kerkbranden in Europa hee).

17. VIDEO. Dodelijke steekpartij Warmoesstraat Amsterdam op klaarlichte dag

Video inmiddels verdwenen, en gek genoeg vergeten om een mirror te trekken (cq we kunnen 'm niet vinden). Maar de screenshots vertellen genoeg. Klaarlichte dag, no one really cared, one man died. Lekker bezig, Damsko.

16. BREEK. Notre Dame van Parijs in de fik

Tragische beelden van de ondergang van het avondland. 'Het is maar een kerk', niet de slimste vijf woorden om te roepen op die maandagavond. Maar enfin. Het is maar een kerk.

15. Zoek. Kopschoptuig versus 1 weerloos menneke

Kopschoppers. Kliktoppers. En in dit geval schamen we ons helemaal nergens voor, want Tommy werd overladen met beterschapskaartjes.

14. BELANGRIJKE FOTOOS. Bridget Maasland (58): "Deed die nacht geen foekie foekie met Hazes"

"Mosterd rot op naar de Glamorama." Ja vrienden, die bestaat niet meer. Dus doen we het hier en die anderhalve HiEr KoM iK nIeT vOoR nAaR gEeNsTiJl wordt TAMELIJK overtroffen door een miljoenmiljard mensen die ff naar de plee / de lege cubicle van een collega / de parkeerkelder onder de kantoortuin lopen om te fa.. lezen wat Bridget nú weer heeft beleefd.



13. Hulpdiensten rukken massaal uit voor 'verdachte situatie' Schiphol, blijkt vals alarm

Vonden we zelf de leukste van het jaar. Volle bak paniek, iedereen alert, en nul slachtoffers. Dat zijn de beste aanslagen! Goeie om de liveblogskills weer eens aan te slijpen, en we hadden niet alleen als eerste alle flight info, maar ook als eerste de all clear-voorspelling. Not bad for a few aging fucks.

12. HALLO JUMBO. Gaan wij zo met kassières om?

Ouderwetse 'mijn kind werkt ook voor zo'n lul'-ophef. Nou. Deze filiaalmanager doet dat nooit meer zo.

11. 'Drugsboer Sziget is topatleet Roelf Bouwmeester'

Stupide Sukkel van het Jaar. Met een miljoenmiljard pillen en poeders naar een niet al te drugstolerant land reizen om je zomercenten te verdienen. Die horde had je beter kunnen skippen, estafetteloperT!

10. Volkskrant interviewt DENK-kandidaat over overwinning Baudet. Wat Hij Zegt Zal Je Verbazen

De Azijnbode interviewt "een burger" over Baudet, en die "burger" blijkt een kandidaat van DENK te zijn. Wat de Azijnbode "vergeet" te vermelden. Ja, op zo'n bevestiging van MSMedia-bias willen demense wel klikken, dat snappen wij ook wel.

9. FEESTJE! Uitslagenacvond PS2019 bij de NPO

Verkiezingen voor de provinciale staten. Normaal niet wakker bij te blijven, maar dit jaar werd de Uil van Minerva ineens de grootste partij, en verspreidde het nieuws zich bij het vallen van de avond als een boreale brandstapel. Het bleef nog lang onrustig in Nederland, en ook binnen het FvD waar korte tijd later Henk Otten een Fv2 van maakte.

8. Zo verliep de nacht van Selcuk Öztürk (0 zetels)

Nog harder dan de winst van Thierry, ging het verlies (nul zetels) van de partij DENK (nul zetels), waar kartrekker Selcuk Öztürk (nul zetels) zonder zetels vandaan liep. Zeiden we al nul zetels? Hij had er nul. Wij daarom wel heel veel clicks. Bedankt, Selcuk Superturk!

6/7. 100 Urkse jongeren belagen Marokkaans gezin

GeenStijl infiltreerde in telegramgroepjes van Mocro's die na een ruzie op Urk vanuit het hele land naar het vissersdorp wilden afreizen. Al dan niet toevallig staat het topic over deze situatie precies 1 regel lager in de lijst dan het Telegramgroeptopic 'GeenStijl leest mee in Telegram-groepen: Marokkanen bereiden veldslag op Urk voor', dus we voegen ze ff samen. De politie las mee, sloot de toegangswegen en alles liep met een sisser af. Geen dank, lol.

5. Dit is honduitlaterkiller Thijs Hermans

Het OM gaf ons een H., GeenStijl gaf u Thijs Hermans. De verwardste moordenaar van 2019.

4. LIVEBLOG: Intocht Sinterklaas & Zwarte Piet 2019

Haha. Heel Nederland wilde graag zien hoe Edwin Wagenspegidapipo geboeid werd afgevoerd. Verder maken we d'r geen woorden aan vuil, Sint & Piet komen pas in november 2020 weer terug.

3. Terreuraanslag bij moskee Nieuw-Zeeland - 49 doden, blanke dader aangehouden

De medaille valt ook wel eens de andere kant op. Als je maar lang genoeg aanslagen pleegt uit naam van de islam, kun je er op wachten dat er een blank-nationalistische "eco-fascist" (zo noemde hij zichzelf) ook een keer zijn wapencollectie oliet. Treurige gebeurtenis, en de grootste blanke aanslag van 2019. Fuck you, Brenton Tarrant. (De rant over de voorspelbare ranzigheid die in het kielzog van deze aanslag kwam, scoorde trouwens net buiten de top 25, maar gelukkig op 34 wel heel hoog.)

2. Meerdere gewonden bij schietpartij Utrecht - 'Eventueel terroristisch motief'

Toch wel dé gebeurtenis van 2019, die tramterreur in 030. Er waren meerdere terreuraanslagjes (hoe krampachtig die ook 'steekpartij' of 'incident met verwarde man' worden genoemd), maar deze nam de bedorven cake. Laten we het bemoedigend houden voor deze lijst: politie & hulpdiensten werkten geweldig, er waren helden in het verhaal, de dader werd snel gepakt, en het land kwam even samen. Gökmen, je terreur is mooi mislukt. Helaas vielen er wel vier doden, en zes gewonden. (Nog twee andere Utrecht-topics stonden ook in de top 10 van 2019, namelijk deze en deze, maar we geloven het zo ook wel).