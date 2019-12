Reaguurders. Tuig, jullie zijn het. Met een totale counter van 1.182.164 (zegge: twintigtwintig 1 miljoen, honderdtweeëntachtig duizend honderdvierenzestig) comments in 2019, hebben jullie me onnodig veel werk bezorgd. Die Permaban Purge hielp ook niet echt, qua extra werk (BEDANKT, REDAXIE). Und Warum? Meer dan de helft is alweer naar de eeuwige digitale jachtvelden verbannen. Maar kennelijk is het niet meer leuk op twitter, want het aantal tegels nam met ruim 22% toe ten opzichte van 2018, toen het er 'slechts' 966.229 waren. Dus graag allemaal lid worden, want het is niet meer dan terecht dat jullie mijn salaris betalen om dat geouwehoer allemaal te toetsen aan de huisregels. Danku. En dan nu: DE STATS!

De necrosis Bokaal voor Reaguurder van het Jaar

RIP koning necrosis, lang leve koning... KUIFJE! Net door de 10k en dat ondanks een paar bannetjes. Vorig jaar onder andere naam (-in-Afrika) ook al op 10k+, deze doorzetter weet hoe het heurt. Nooit te beroerd om tegengas te geven (net als enkele andere toptieners), draagt temp bans gracieus, en is wederom een terechte winnaar van de necrosis (vzmh) Bokaal voor Reaguurder van het Jaar. Van harte, Kuifje. We hopen dat je in het nieuwe decennium wél een baan kunt vinden *grin*

1. Kuifje-in-de-EU | 10.117

2. Mr_Natural | 9984

3. keestelpro | 8716

4. Langshetrandje | 7574

5. Berbaar | 6865

6. Shareholder II | 6793

7. Beste_Landgenoten | 6702

8. Roadblock | 6469

9. MickeyGouda | 6445

10. Graaisnaaiert | 5975

De rest van de top 50 en nog veel meer stats, na de Lees Verder

11. CalamityJane | 5958

12. Ruimedenker | 5621

13. Is dit nog nieuws? | 5559

14. tweetybird | 5160

15. VanBukkem | 5145

16. Mammeloe | 4933

17. Patje2011 | 4897

18. kloopindeslootjijook | 4893

19. Jan Passant mk2 | 4727

20. 2voor12 | 4690

21. Stormageddon | 4682

22. Gulliver | 4490

23. Aap Noot Miesje | 4321

24. kotelet | 4295

25. Papa Jones | 4267

26. chicago river | 4227

27. HoerieHarry | 4123

28. Frau Merkel | 3971

29. Kaas de Vies | 3799

30. 5611 | 3790

31. letopuwzaak | 3783

32. elfenstein | 3641

33. Superior Bastard | 3592

34. sprietatoom | 3560

35. miko | 3547

36. Jan, Leiden | 3537

37. sociaal_econoom | 3534

38. BaldEagle | 3441

39. azijnseikerT | 3391

40. peterdh | 3360

41. piloot47 | 3244

42. Hetkanverkeren | 3225

43. Willem_Oltmans | 3169

44. Osdorpertje | 3081

45. Basil Fawlty | 3075

46. litebyte | 3048

47. Schoorsteenveger | 3001

48. Andrew Deen | 2994

49. EefjeWentelteefje | 2966

Eervolle vermelding:

50. Rest In Privacy | 11.250

Eigenlijk de nummer 1, maar dit zijn alle opgeheven (of opgerotte) accounts bij elkaar opgeteld. Die krijgen allemaal dezelfde naam 'Rest in Privacy'. Dus geen idee wie de eer draagt. Maar doei.

Meeste bans per topic

Ook wel bekend als het lijstje minst gezellige topics van het jaar, omdat het de grootste klootzakjes, vervelio's en bruin schuim boven doet drijven. Intern heet dit: opschoontopics.

1. Terreuraanslag bij moskee Nieuw-Zeeland - 38

2. KOZP-bijeenkomst verstoord en vernield - 19

3. Notre Dame van Parijs in de fik - 15

4. Rant. Terreur in Nieuw-Zeeland brengt alle voorspelbare ranzigheid in Nederland boven - 15 (lol, was wel zo, bewijst de plek op deze twijfelachtige lijst - GU)

5. Kijk. Zo sloop je draagvlak voor vluchtelingen - 10

Die hebben we gehad. Opgejorist en weggerot staat netjes. Onwards, to pinker pastures! Maar eerst ff roken. Pauzeplaatje:

Meeste comments per topic (lol, NPO-topics...)

Televisie is heul niet deaud, of was er soms iets borealers aan de hand...? Top drie in ieder geval allemaal politiek. Discussie & debat altijd +1!

1. FEESTJE! UITSLAGENAVOND PS2019 BIJ DE NPO | 1878

2. LIVE - Provinciale Staten 2019 NOS SLOTDEBAT | 1708

3. LIVESTREAM STEMMENTELLEN EU VERKIEZINGEN | 1524

4. Breek. Notre-Dame van Parijs in de fik | 1513

5. Film Onderzoek! "Dit is de beste film ooit" | 1457

6. VIDEO! Freek de Jonge gijzelt opening Boekenbal | 1407

7. Preview + LIVE: THE RUMBLE IN DE RODE HOED! | 1394

8. RICO WINT REMATCH. BADR GEBLESSEERD | 1332

9. LIVE Utrecht Updates. GÖKMEN AANGEHOUDEN | 1308

10. LIVE - 3 DODEN 5 GEWONDEN UTRECHT | 1267

Bonusfeitje: geen enkel topic in de top 25 meest gecomment zit onder de 1000. HALP.

Meeste Topics per Redacteur

That is one class call, guys.



1. Ronaldo | 929

2. Mosterd | 928

3. Van Rossem | 893

4. Pritt Stift | 853

5. Spartacus | 673

6. Redactie | 88

7. Feynman | 52

8. Gregorius Nekschot | 52 (RIP - GU)

9. Okamoto | 17 (Wie? - GU)

10. GeenPeil | 2

Zo'n 4500 op jaarbasis. Best wel doorwerken.

Meeste Tegels per Tikgeit

1. Pritt Stift | 269.300

2. Van Rossem | 257.118

3. Ronaldo | 228.347

4. Mosterd | 214.529

5. Spartacus | 171.428

6. Feynman | 22.827

7. Redactie | 13.867

8. Okamoto | 2.718

9. GeenPeil | 1.614

10. Joris von Loghausen | 161

De drie langste topics van het jaar

1. Ronaldo - Het Ultieme Dit Moet Gebeuren Zodat Nederland Naar De Tweede Ronde Op Het EK Gaat Topic - 51.965 tekens

2. Van Rossem - Flatgebouw Nederland (nu met glasvezel) - 27.187 tekens

3. De Groene Amsterdammer (bwahaha) - Baggerstuk over "rechtse blogs" in De Groene - 25280 tekens (en allemaal verspild, lol)

Nou dat was hem wel weer voor dit jaar want er is joris' werk te doen. Geef om deze moderator., ongezien de tyfus natuurlijk, en tot in twintigtwintig het nieuwe jaar.

p.s. redactie, mag ik zelf de tags invullen? Kthxbai