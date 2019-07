Wel eens een boom uit je eigen achtertuin willen hakken? Stukkie extra dakkapel aan de zolder willen hangen? Zwembadje voor de buurtkids voor de deur gezet? NEIN NEIN NEIN - kan niet, mag niet, superingewikkeld. Maarrrr als je zeven Afrikanen in Apeldoorn bent, hoef je de taal niet eens te spreken om alles gedaan te krijgen - en hebben de buren het nakijken. Staat er ineens een half huis achter het huis in de tuin, is iedereen en zelfs je eigen schutting ontzet, en is er ineens geen enkel burgerloket om je klacht bij in te dienen. Is dat omdat de klagers "wit" zijn, Apeldoorn? Of omdat de Nieuwe Buren geen woord Nederlands spreken en zich dus linguïstisch van de domme kunnen houden? Hoe dan ook: dit is hoe je draagvlak bij welwillende mensen ondergraaft. Burgers die braaf meedoen, keurig hun belasting betalen en welwillend genoeg zijn om maatschappelijke bevelen op te volgen op deze manier voor 't blok zetten. En geen rijdende rechter te vinden die hier de misstand recht komt zetten natuurlijk - want voor je 't weet word je van "racisme" beticht als je een boze brief schrijft.