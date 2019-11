We beloofden het een jaar geleden al. Bleek een van de zes miljoen dingen die makkelijker gezegd zijn, dan gedaan. Maar we zijn nu 1 jaar onafhankelijkheid verder, en wir haben es geschafft. Het Lebensraum voor verbannen reaguurders is verruimd, en jij bent welkom, welkom op ons blog. We hebben over ons roze hart gestreken vanuit de gedachte: wij een nieuwe start, dan jullie ook een nieuwe start. MAARRR vergeet nooit: iedereen draagt een digitaal enkelbandje en zodra je buiten de strakke kaders van de voorwaardelijke vrijheid (ook wel bekend als De Huisregels) struint, ga je niet langs Start maar direct naar de gevangenis. Voorgoed ditmaal, want een tweede kans is helemaal Hollands maar het moet wel LEUK & GEZELLIG blijven, met blokjes kaas op een plankje aan de stamtafel en zo. Enkelen onder u hoeven zich bovendien geen illusies te maken: GU heeft een hit list met een paar speciale namen paraat, en een high pressure scope rifle waarmee je van veraf al gespot én gesniped wordt. Voor alle anderen: welkom terug en knoop de woorden van vorig jaar goed in de oren: "Blowen op het bankje mag, het bankje slopen wordt niet getolereerd. Eigen verantwoordelijkheid hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn. Alvast welkom terug, geniet van de vrijheid, maar gedraag je nou godverdomme eens een keer. Tuig."

p.s. 1 dingetje nog: losgegooide permabans krijgen een verlengde zwitsalstatus. Geeft niks, die duurt maar een jaar...

Update: het kan snel gaan

Doei bakito!