Wij lezen de Nieuwe Revu normaal alleen bij de kapper, maar vandaag delen we toch maar even dit screenshot (leer normaal in de camera kijken, red.) uit de editie deze week wegens enorme Is Wel Zo. Want die 'betere grap in de reacties', dat zijn natuurlijk tegels van U, De Reaguurder. En hoewel u vaak maar wat lult, altijd de verkeerde mening hebt, niet zelden de plank misslaat, soms regelrechte desinformatie verspreidt, regelmatig perfide en abjecte taal gebruikt, een eikel bent, of een trut, of allebei, ongezien de tyfus verdient en tevens daarnaast ook de cholera, bent u stiekem wel verdomde scherp, en houden we stiekem toch wel een beetje veel van u. Dus dit Stamcafé is voor de reaguurders. Op jullie.