Maar dit jaar zijn de lijstjes toch wel erg mooi. Of het nou door de Premium (bent u al lid?) functionaliteiten komt, of door de Onafhankelijkheid, feit is dat u zich dit jaar de tandjes hebt gereaguurd alsof er geen social media bestaan. Maar liefst 966.229 and counting (de stats gaan tot 28-12 wegens lang Nieuwjaarsweekeinde voor de devs), een giga stijging ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dus ook meer wegjorissen (Jay! Joris terug!) en een RSI-duim van het scrollen, daar doe je het allemaal voor tenslotte.

Sterker nog, de reaguurder die vorig jaar de meeste tegels bakte verhoogde zijn/haar productie, maar kukelt door de toegenomen concurrentie van het podium (en een vrij langdurige ban hielp ook niet). Op de redactievloer ook alleen maar glimmende koppies omdat iedere redacteur (net als columnist Feynman) ten ministe 1 1K-plusser bij elkaar getikt heeft. Maar hier is ie dan. De enige echte reaguurders kwantiteit top 10. Zij die het niet haalden alsmede nog meer llllijstjes na de breek.

Meeste comments per reaguurder:

1. Kuifje-in-Afrika | 10.338

2. Lupuslupus | 9935

3. Mark_D_NL | 8191

4. Berbaar | 7919

5. De Koreaanse Slet | 6405

6. VeelTeSteil | 5738

7. Langshetrandje | 5657

8. Is dit nog nieuws? | 5641

9. Gulliver | 5529

10. LuckyGirl | 5408

11. Beste_Landgenoten | 5348

12. Ce ca! | 5205

13. Jan Passant mk2 | 4833

14. gato| 4743

15. Graaisnaaiert | 4690

16. beau van rtl | 4606

17. Watching the Wheels | 4443

18. Stormageddon | 4323

19. keestelpro | 4259

20. Basil Fawlty | 3959

21. miko | 3873

22. HoerieHarry | 3827

23. einStina | 3696

24. Cobalt bomb | 3651

25. DrumPiet | 3601

26. Mr_Natural | 3538

27. BozePaarseMan | 3522

28.Ongeblustekalk | 3510

29. O2Neutraal | 3330

30. sociaal_econoom | 3294

31. kempenaer | 3262

32. telelezer | 3253

33. Ruimedenker | 3131

34. knutsel_ | 2999

35. Patje2011 | 2951

36. fikkieblijf! | 2830

37. marjen | 2771

38. kleurdoosje | 2713

39. Glasgow Argus | 2675

40. TeeJee | 2650

41. botbot | 2620

42. Wijze uit het Oosten | 2604

43. Memek | 2543

44. HaatbaardKnipper | 2528

45. benjeallanggek | 2472

46. atheïstisch stemvee | 2464

47. ristretto | 2443

48. EefjeWentelteefje | 2439

49. Parel van het Zuiden | 2414

50. HIER HAD UW NICKNAME KUNNEN STAAN



Gefeliciteerd Kuif! Een eerste plaats van welhaast necrotische proporties. De rest: jammer, maar geen sigaar. Volgend jaar minder minder communiceren met uw sociale omgeving en meer meer roepen wat u vindt op het internet. U ziet een ontbrekende nummer 50, zie dat als aansporing voor als u überhaupt op dit lijstje ontbreekt. En dan nu mijn favoriete lijstje:

Meeste bans per topic:

1. Achter de schermen bij de Samson & Gertnazii - 15 bans

2. Woonwagen Stinkhoerroeper doorzeefd met AK - 14 bans

3. PVV-raadslid Willie Dille (53) pleegt zelfmoord - 11 bans

3. Koop dan! Word nu lid van GeenStijl Premium - 11 bans

5. OMG. Tim Hofman worstelt met migrantenkind - 9 bans

Weggejorist & opgerot staat netjes. We zien u graag terug na het aankomende Generaal Reaguurders Pardon. Doorrr naar de reaguurseltoppers. Maar eerst even een sigaretje.

Meeste comments per topic:

1. Het Grote GR2018 UitslagenAvond LiveBlog | 1702

2. Koop dan! Word nu lid van GeenStijl Premium | 1493

3. Lili en Howick mogen toch in Nederland blijven | 1451

4. POLITIE VERIJDELT ISLAMITISCHE AANSLAG | 1399

5. SENAAT NEEMT DOODENGE DONORWET AAN | 1360

6. LIVE #referendumdebat. Oppositie-jedi's strijden voor de laatste hoop tegen Emperor Ollongren | 1320

7. BREEK. Lili en Howick zijn foetsie | 1317

8. BEKENDMAKING. GeenStijl is van ons. Allemaal | 1312

9. Schietpartij kerstmarkt Straatsburg: drie doden, dertien gewonden, dader(s) voortvluchtig | 1296

10. LIVE. Eurovisie kwelen met Krumping Kweelon |1256

11. HALBE ZIJLSTRA IS ER GEWEEST ALS MINBUZA; debat met MinPres gaat nog wel door | 1245

12. LIVE DEEL 2 DIVIDENDDEBAT. Rutte moet zijn 'onwaarheid' verdedigen in Tweede Kamer | 1223

13, HOERA, KERELTJE PECHTOLD STAPT OP! | 1167

14. BREEK. Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor MH17. Bellingcat noemt naam verdachte Rus | 1149

15. LIVE vervolg #Zijlstradebat: Rutte liegt | 1142

16. Neergeschoten CS-steker is 19-jarige Afghaan, politie houdt rekening met terroristisch motief | 1132

17. LIVE. Debat over geloofwaardigheid Rutte, Pechtold, Segers (oh ja en over dividendbelasting) | 1081

18. LIVE Debat: Thierry vs Het Kartel Soepie | 1077

19. STRAFEISEN TEGEN DAPPERE #BLOKKEERFRIEZEN | 1074

20. Feynman en/of Feiten – Mea culpa Humeyra | 1049

21. Oud-premier Wim Kok overleden | 1047

22. Kleinlastwagen rijdt in op mensenmassa Munster | 1025

23. GeenStijl Generaal Pardon voor alle permabans! | 1005

24. Gruwelvideo op sociale media. Twee westerse vrouwen onthoofd in Marokko | 1002

25. Uitspraak #Blokkeerfriezen. 240 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijk voor Jenny Douwes | 1001

Verkiezingen, Premium, Onafhankelijkheid, Blokkeerfriezen, Lili en Howick en Howick en Lili, een paar al dan niet verijdelde aanslagen en heel veel liegende ministers. Alle 25 boven de 1000 comments, digitale hoed af.

En dan nog even de huishoudelijke lijstjes. Met extraspeciale vermelding voor Bas Paternotte, Ebru Umar, Tamara & Zentgraaff. Veel hartjes voor jullie. Wegens technische CMS-redenen staan Ebru & Tamara (net als Gregorius Nekschot en nieuwe aanwinst Eren Yilmaz) nog als 'Redactie' in ons systeem, dus zie die 7e plaats als gezamenlijke prestatie. Hartjes ook nog voor Mossadmeisje en Anna-Fleur, onze zomerstagiaires die de zomer nog warmer maakten dan ie al was.

Meeste topics per auteur:

1. Ronaldo | 885

2. Van Rossem | 764

3. Mosterd | 736

4. Pritt Stift | 558

5. Spartacus | 517

6. Zentgraaff | 415

7. Redactie | 68

8. Feynman | 51

9. Bas Paternotte | 43

10. Mossadmeisje | 34

11. Anna-Fleur | 4

12. Okamoto | 2

Okamoto. Wie de fuck is Okamoto?



Meeste comments per auteur:

1. Van Rossem | 194.917

2. Ronaldo | 186.002

3. Pritt Stift | 161.496

4. Mosterd | 150.082

5. Spartacus | 123.961

6. Zentgraaff | 86.936

7. Redactie | 23.119

8. Feynman | 17.286

9. Bas Paternotte | 11.150

10. Mossadmeisje | 9152

11. Anna-Fleur | 964

12. Okamoto | 381

Allemaal ongezien de tyfus in 2019!