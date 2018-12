"Die onthoofding is gefilmd en is gedeeld op sociale media."

"The Rabat public prosecutor's office said in a statement Wednesday that the one suspect arrested so far has affiliations to a terrorist group, without naming the group."

Een biertje zegt dat de initialen van deze "terrorist group" IS zijn (de modus operandi: slachtoffers onthoofden, gelikt filmpje van maken, op het internet pleuren, is helemaal des IS').

Maar we moeten vooral die arme IS moedertjes uit de Koerdische kampen gaan ophalen, hoor. Het is zo zielig voor al die "kleintjes", die er toch ook niet voor gekozen hebben om in het kalifaat te wonen.

Vrolijk kerstfeest maar weer, al zal het iets minder vrolijk zijn voor de ouders, vrienden en familie van deze twee Deense meisjes, thanks to alweer een stelletje geradicaliseerde, islamitische godsdienstwaanzinnigen (may they rot in hell).