Het was echt niet zo moeilijk om vóór Sinterklaas met Zwarte Piet te zijn, zonder je een "racist" te voelen, laat staan er eentje te zijn. Maar dankzij de """voorstanders""" en """beschermers""" van de kindervriend, is er vanavond een aanslag op die optie gepleegd. De klaagzangers van KOZP hielden in Den Haag een "landelijk congres" over hun marginale grieven, op een locatie die tot op het laatste moment geheim gehouden werd. Uit veiligheidsoverwegingen, uiteraard, maar helaas: ze zijn ontdekt, en belaagd. Dankzij verstoorders die vernielingen pleegden (o.a. aan de auto van Mitchell Esajas) en met vuurwerk gooiden is Zwarte Piet weer een stukje van kleur verschoten. Richting schaamrood, welteverstaan. Beelden van de situatie, het politie-ingrijpen en de aanhoudingen (vier, volgens de politie) bij de immer alerte vrienden van Regio15. Oh en als het zo moet, schaf die hele kudt-Piet dan NU maar af.

UPDATE: Aat Rademaker vindt het een "goede actie" van "de jongen":

UPDATE: Aanval werd openlijk aangekondigd.

Kleine reminder aan de recent unbande perma's (en aan alle anderen, en u weet zelf waarom): het is vrijdagavond, GU heeft een kort lontje en nieuwe bans zijn voor eeuwig.

UPDATE 22u55: Comments gesloten. GU wil ook nog ff weekend.