Hier verder met het actuele live-verslag van de aankomst van de Goedheiligman en zijn vriendelijke FTE's in Nederland. De landelijke aankomstplek Apeldoorn is veranderd in een vesting. Dranghekken, wegblokkades, boerkaverbod, STILLEN, dronesverbod, flyerverbod en een rugzakverbod. Apeldoorn volgt overigens de Roetveeg NPO Richtlijn, en Sinterklaas komt aan per trein. Dus er is werkelijk geen enkele reden aanwezig te zijn. Er worden in Apeldoorn 20.000 tot 30.000 bezoekers verwacht.

Update: 13:37: Hindostanen weggestuurd bij KOZP Den Haag

Update: 13:30: Rookbommen in -wtf- Emmen!

Update 13:20: TOFIK DIBI OPGEDOKEN IN DEN HAAG

Update 13:11: Grimmige toestanden in Leeuwarden (filmpje)

Update 13:03: In Nijmegen mag kennelijk ook NIET gefotografeerd worden

Update 12:55: Groot feest in Bunschoten

Update 12:35: 20 KOZP in Dordrecht. Sint gearriveerd.

Update 12:10: Edwin Wagensveld + Zwarte Pieten opgepakt

Update 12:05: Amber Prive uit Den Haag is er vandaag NIET voor KOZP

Update 12:00: In Leeuwarden mogen KOZP-ers NIET gefotografeerd worden (Klopt niet)

Update 11:55: Toch veel Zwarte Pieten in Roetveegdoorn

Hier een overzicht van steden waar Pro danwel Anti Zwarte Piet Demo's plaatshebben. Gisteravond laat liet de extreemlinkse terreurbeweging KOZP weten niet naar Eindhoven te komen. Vorig jaar waren er in de lichtstad opstootjes tussen voetbalsupporters en Antifa-kinderfeest vernielers. Beter bekend als het Stinkhoer Incident.

De politie heeft gisteravond drie personen opgepakt voor het verspreiden van opruiende teksten op sociale media. Het gaat o. a. om de notoire doodsbedreigers Michael van Zeijl en Rogier Meijerink. Heerschappen, die bij eerdere intochten ook al preventief geruimd werden.

In Den Haag zijn afgelopen nacht allemaal Pro Piet Posters geplakt en in Leeuwarden lag de Prinsentuin (beroemd stadspark - red) vol met flyers met Sinterklaas met een hakenkruis-mijter. Wij snappen 'm ook niet. In de Volkskrant mogen nota bene twee nazaten van slavenhandelende Barbarijse zeerovers opschrijven dat het allemaal de schuld van extreemrechts is.

De PVV te Overijssel plaatste vrijdagavond een filmpje waarin een Roetveeg-piet 'ontvoerd' werd en zwart geschminkt. Tot groot plezier van Piet zelf. Volgens Tubantia werd het filmpje in korte tijd veel gedeeld.

Fijne dag!