De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op Schiphol. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, code GRIP 3 is afgekondigd. Later meer.

UPDATE 19u52: ook Utrecht Centraal wordt ontruimd, het is onderuidelijk of dat iets te maken heeft met de situatie op Schiphol.

UPDATE 20u01: Ontruiming Utrecht CS is loos alarm.

UPDATE 20u02: Het zou kunnen gaan om deze vlucht van Air Europa naar Madrid. Die staat volgens radargegevens nog stil, terwijl hij om 19:10 vertrokken zou moeten zijn.

UPDATE 20u08: Ook de DSI is aanwezig.

UPDATE 20u13: Drie gates op Schiphol zijn dicht.

UPDATE 20u16: Deze Spanjaard twittert: Met het vliegtuig vanuit @AirEuropa omringd door gewapende politie op Schiphol, Amsterdam. Ik wil naar huis!

UPDATE 20u19: Kamerdebat wordt geschorst vanwege deze situatie. Premier Rutte heeft op partijbijeenkomst gezegd dat hij misschien weg moet.

UPDATE 20u21: Het zou om dit toestel gaan.

UPDATE 20u24: De NOS meldt: "Tijdens het boarden zou de gezagvoerder van het vliegtuig op de alarmknop voor een kaping hebben gedrukt. Het is onduidelijk of er een terroristisch motief is. Er zouden 27 passagiers zijn ingestapt."

UPDATE 20u26: Volgens het AD melden diverse bronnen binnen veiligheidsdiensten dat er een melding van een kaping is binnengekomen.

UPDATE 20u29: De Spanjaard in het vliegtuig meldt dat hij van de politie niet mag bellen.



