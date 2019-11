Nou mensen. Nederland is er klaar voor. De titel van het kamerdebat is "Voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland". Maar wij hebben juist geleerd dat Nederland de kennis, de kunde, de ervaring en de van de pot gerukte Volkskrant-opinies in huis heeft om teruggekeerde IS-strijders op te vangen. Nu moet alleen de vvd nog even een verkiezingsbelofte breken en dan kan de grote luchtbrug tussen Lelystad Internation Airport en Al Hol open. Het wordt nog gezellig in de Balie, want de Syriëgangers komen terug. Livestream na de breek of op MOORDENAARS24. Wij hopen wel, dat meneer Özturk gaat ontdooien de komende weken.