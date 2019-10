Daar gaan we. De Syriëgangers, die van het kabinet niet mogen terugkeren naar Nederland, gaan terugkeren naar Nederland. Let maar op. In Ankara heeft Fatima Habtat zich samen met een andere jihadiste en drie kinderen gemeld bij de Nederlandse ambassade. Of Stef Blok ze even wil komen ophalen aub en wel zo snel mogelijk. Ondertussen bekijkt het kabinet de terugkeer van twee kinderen van selfiekoning Hatim Rodgers, omdat jeugdzorg daar om heeft gevraagd. Het venijn staat in de tiende alinea van het RTL Nieuws-artikel: "Als de kinderen nu naar Nederland worden gehaald, dan loopt Nederland misschien het risico dat ook jihadstrijder Rodgers mag terugkomen." En dan dient morgen ook nog eens het kort geding van 23 terugkeer eisende kalifaaktippen. Wat een gezelligheid allemaal.