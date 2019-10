"You have to take them back or we are going to let them go right on your damn border" -- Trump says he called French and German leaders and threatened to release ISIS fighters in their counties pic.twitter.com/rTdF8Fe23p — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2019

Al zou bovenstaande natuurlijk alleen gelden als de IS'ers op een of andere manier in Amerikaanse hechtenis terecht komen. Ontsnapte IS'ers rennen waarschijnlijk richting Turkije als Duitse wetenschappers naar West-Berlijn, want als Assads knapen ze te pakken krijgen is het natuurlijk einde oefening. Erdogan heeft mogelijk iets meer opties: 1) hij neemt ze gevangen en zet ze in als onderhandelingsmunt tegen Europa of 2) hij verspreidt de strijders als aanvullende strijdkrachten over de FSA. De Turkse ambassadeur in Nederland zegt dat "Turkije ze zal pakken en gevangen zal zetten. Want als het waar is, is dat nu een probleem voor Turkije."

Dat is maar zeer de vraag, de relaties tussen IS en Turkije zijn lang niet altijd vijandig geweest, en soms was er zelfs sprake van steun. Christenunie en D66 dringen aan op onderzoek ter repatriëring van onze strijders, maar VVD en CDA zijn tegen. Er zijn in totaal zo'n 300 Nederlandse uitgereisd naar Syrië, 90 van hen zijn ons ontnomen, 60 zijn al THUIS. Op de vraag of IS'ers ondanks maatregelen alsnog naar Nederland komen antwoordt MinJus Grapperhaus: "De paspoorten van Nederlandse uit-reizigers zijn ongeldig, ze kunnen ons land legaal niet in." Nou, tot snel jongens, thuis voor de kerst!