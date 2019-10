Toch bijzonder hoe een handjevol Amerikaanse legergroene politie-agentjes al die tijd een Totale Krieg tussen Turkije, Would-Be Koerdistan, Syrië en losse plukjes jihadistische islamisten (al dan niet uit westerse landen afgereisd, danwel door Mark Rutte gefinancierd) in Noord-Syrië wisten te voorkomen. Wel, die tijd is voorbij. Vanmiddag kondigden de VS aan hun overige militairen (mannetje of 1000) uit Assadistan weg te halen (nieuwsbericht hier, video na de breek) omdat de Turken verder zuidelijk en westelijk oprukten dan "gepland" (lol, alsof er een plan achter deze clusterfuck zat) en omdat de VS met 1K man geen 15K Turkse militairen in tankcolonnes gaan tegenhouden. Zojuist meldt de Syrische staatstelevee dat Assad zijn troepen noordwaarts stuurt om, volgens de vertaling door onze eigen staatsomroep, "de Turkse aanval te stoppen". Volgens Harald Doornbos is dat niet gek, want seculier Syrië/Rusland + Linkse Commie-Koerden is een meer logische dan Linkse Koerden + Kapitalistisch USA.

Trump werkt ondertussen aan "powerful sanctions" tegen Erdogan, maar eer dat die zijn aangenomen is Wereldoorlog Woestijn al in volle vaart tegen de dictatorventilator gevlogen. Lame Duck EU doet ondertussen helemaal niets, afgezien van richting Washington roepen dat "we zo niet met elkaar om gaan" (Bijleveld) en boos bellen met Erdogan (Merkel). Enfin. Wat deed Oranje vanmiddag?

Update: Interessante militaire analyse van een klein jaar geleden komt nu ongeveer uit.

Die lui toeteren ook echt bij ALLES

MinDef Esper over De Situatie: