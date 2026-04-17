De Bell MV-75 ziet eruit als een opvolger van de tilt rotor V-22 Osprey, maar is dat niet, aangezien laatstgenoemde aanzienlijk zwaarder en groter is, en daarmee meer gebouwd is als zwaarder transporttoestel. Wel vervangt het toestel op termijn de legendarische Sikorsky UH-60 Black Hawk. Gisteren werd het toestel gedoopt tot MV-75 Cheyenne II, en verdwijnt de oorspronkelijke naam Bell V-280 Valor voorgoed uit de roosters.

Het toestel is overigens vernoemd naar het bijna mythische, onderstaande prototype aanvalshelikopter uit 1967 de AH-56 Cheyenne - die dus nooit in productie is genomen. Sowieso mooi en goed dat Amerikaanse heli's naar Indianenstammen vernoemd blijven worden, zoals de Lakota, Kiowa, Apache, Chinook, en dat waanzinnige, geschrapte stealth gunship de Commanche.

Terug naar de Cheyenne II, want er zijn zelfs al beelden van hoe de Night Stalker (heli-eenheid speciale operaties) eruit gaat zien, met die heerlijke bijtankstaaf. Maar waar we écht voor warmlopen is hoe de Night Stalker DAP-versie (Direct Action PENETRATOR) eruit gaat zien, want de DAP Black Hawks die bijvoorbeeld Maduro nog uit Venezuela bevrijdden, zijn met twee miniguns, twee machine geweren, raketten en zelfs hellfires onder de vleugels, echt een onbestaanbare geweldenaren.

Maar goed, net als de beeldschone YF-23 (prototype dat het verloor van wat de F-22 zou worden), heeft ook dit contract een verliezer. En dat is de evenzo beeldschone, onderstaande Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant. Een bijna-conventionele heli met een naar achteren gerichte staartrotor en twee in tegengestelde richting draaiende hoofdrotors. Gelukkig hebben we de beelden nog. Bells Cheyenne II-doopvideo na de breek.

En als we toch in heli-sferen verkeren: SecWar Hegseth citeerde gisteren dus niet per ongeluk een niet-bestaand bijbelvers uit Pulp Fiction, maar een inside joke-achtig, bewerkt citaat uit Pulp Fiction dat de betrokken eenheed uitsprak voordat een COMBAT SEARCH AND RESCUE-missie begon.