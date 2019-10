Donny van de Beek die speelt bij Ajax en Marten de Roon speelt in Italië en Donny is meer een loper en Marten is meer een verdedigende speler maar Marten is zo'n goed koppeltje met Frenkie de Jong en Donny is óók een speler die gaat en soms moet je denken aan de balans want Donny is een speler die gáát jamaar Ronald tegen Estland deed je het toch ook zus en zo jamaar toen speelde Pröpper en dat is een passer en Donny is een loper nou ik zou altijd met Donny van de Beek die is bij Ajax ook in vorm hoe kun je nou met Marten de Roon spelen!!!1! MARTEN DE ROON!

Nou jongens, de 'discussie' rond Zwarte Piet stond donderdag effe in de schaduw van de nationale ophef wie er precies op het middenveld van het Nederlands elftal moet spelen: Donny van de Beek of Marten de Roon. Het is nu dus Donny, en verder is Memphis er niet bij en zijn de tegen Noord-Ierland falende Babel & Dumfries ingewisseld voor Promes & Veltman. Tegen Wit-Rusland maakt het echter allemaal geen fluit uit, want die kunnen er geen zak van en dit potje winnen we toch wel. En dan gaan we naar het EK! LIVE op NPO1, hup Holland.

UPDATE 32" - Na een halfuur knollenvoetbal kopt Wijnaldum de 0-1 binnen!

UPDATE 40" - BOEM WIJNALDUM 0-2

UPDATE 53" - 1-2. Loopt iemand niet met z'n mannetje mee.



EINDE. We hebben ons 90 minuten lang kapot zitten ergeren aan dat lethargische gedoe. Derhalve...

EINDRAPPORT VAN DE BASISSPELERS

Cillessen - Het is dat we echt een keeper nodig hebben, want bij het uitkiezen van de partijtjes komt Cillessen niet als eerste aan de beurt, zeg maar. Vast een aardig ventje, maar dit is wel echt de grauwe middelmaat. Die gaat geen punten voor je pakken en dat zal hij ook nooit gaan doen, want een beetje kans is *hop* direct een goaltje tegen.

Veltman - "Koeman heeft veel smaak op die positie", zegt die maffe commentator ook nog. Ja, wie dan? Dumfries, wereldrecordhouder 100 meter domme sprints trekken? Nee, die Veltman is weliswaar geen renpaard, maar een werkpaard, maar dan wel zonder het 'werk'. Veltman is gewoon een paard. Zet dan die Hateboer daar maar een keer neer. Die heeft tenminste nog een toffe naam. Hateboer heujj.

De Ligt - Wat deze gozer allemaal aan het doen is, geen idee, maar hij heeft poten als staalkabels en een lichaam als een tank en hij laat zich continu aan de kant zetten als een baby met een volgescheten pamper. Het is mooi dat Mino Raiola veel geld heeft gepakt op z'n transfer, maar als het effe niet gaat met dit ventje, zet dan lekker De Vrij erin.

Virgil - Enorme baas en ONZE CAPITANO. En niet alleen in de duels, al die passes ook snaarstrak. Virgil 4 life.

Blind - Z'n vriendin is net bevallen en dat is hartstikke leuk voor Daley Blind en z'n vriendin, maar als de nachten te kort zijn moet hij lekker een paar weekjes thuis blijven zitten met z'n neus in de meconium. Nu voetbalt-ie als z'n pa. En dan niet de Danny Blind van 1995, maar z'n pa van nu. Een ouwe opa. Blind heeft zogenaamd een gouden linkerbeen maar sinds de geboorte werkt die aan zijn voorzetten te zien kennelijk niet meer - net als z'n middelste been, trouwens.

Donny van de Beek - Zit misschien ook wel met z'n hoofd bij de vriendin van Daley Blind (pre-bevalling dan) want geen idee wat ze daar allemaal bij Ajax doen, maar kom op man. Is er de hele week discussie of jij of Marten de Roon moet spelen, krijg je de kans tegen elf van die boskabouters uit Wit-Rusland, loop je de kantjes eraf en speel je me een partij als een slap vaatdoekje. Zeg dan op voorhand dat je er geen zin in hebt.

Frenkie de Jong - Daar gaan we niks lulligs over zeggen want dat straalt niet goed op ons af als hij eenmaal de beste speler ter wereld is.

Gini Wijnaldum - Maakt twee lekkere goals maar verder mag het allemaal wel wat dwingender hoor, maat. Bij Liverpool loop je er ook bij als een baas, eis de boel hier dan ook maar wat meer op.

Promes - Wat kan hij goed rappen he! Is dit nou echt de beste vleugelaanvaller van dit land? Kennelijk wel, want Babel zit op de bank en dat is al helemaal ellendige ellende.

Malen - Een groot talent en die komt er vast wel, maar als je zo'n kans krijgt alleen voor de keeper moet-ie er wel in, makker.

Bergwijn - Ook al zo'n toffe jongen, maar die is vandaag weer geen lantaarnpaal voorbijgekomen. En je mag wel een keer lachen, hoor. Voetbal is ook best leuk.

Definitieve poll Met wie naar het front? Marten de Roon

Donny van de Beek



Poll is Verlopen.