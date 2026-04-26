Over Theo van Gogh is alles al zo'n beetje gezegd en geschreven maar nog niet direct door Gen Z. En omdat bijvoorbeeld Amsterdam zijn afgeslachte inwoner al uit de canon sneed was er niet al te veel reden om te verwachten dat een jongere generatie snel kennis zou maken met de Bolle Gogh. Maar daar dacht YouTuber en Cillian Murphy lookalike Oscar404 anders over. Die weet in bovenstaande video binnen drie kwartier op vlugge wijze een analyse te geven van Van Goghs interviews en interviewstijl en lult zodoende een heus eerbetoon aan elkaar dat ook voor jongere generaties inzichtelijk kan maken wat dit land verloor op 2 november 2004. Doet hij ook nog eens met een aantal snedige Jinek-bashes (laat Sonja Barend het maar niet horen). Een alleraardigste trip down memory lane op een Gen Z-drafje alsook lekker kijkbeeld en mijmervoer voor op de zondagavond.