achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZIEN. Nieuwe generatie ontdekt Theo van Gogh

Werd tijd!

Over Theo van Gogh is alles al zo'n beetje gezegd en geschreven maar nog niet direct door Gen Z. En omdat bijvoorbeeld Amsterdam zijn afgeslachte inwoner al uit de canon sneed was er niet al te veel reden om te verwachten dat een jongere generatie snel kennis zou maken met de Bolle Gogh. Maar daar dacht YouTuber en Cillian Murphy lookalike Oscar404 anders over. Die weet in bovenstaande video binnen drie kwartier op vlugge wijze een analyse te geven van Van Goghs interviews en interviewstijl en lult zodoende een heus eerbetoon aan elkaar dat ook voor jongere generaties inzichtelijk kan maken wat dit land verloor op 2 november 2004. Doet hij ook nog eens met een aantal snedige Jinek-bashes (laat Sonja Barend het maar niet horen). Een alleraardigste trip down memory lane op een Gen Z-drafje alsook lekker kijkbeeld en mijmervoer voor op de zondagavond.

Tags: theo van gogh, bolle gogh, oscar404
@Dorbeck | 26-04-26 | 18:00 | 9 reacties

De Bolle Gogh: een bruisende biografie over de Hemelse Roker

De Bolle Gogh is een rollercoaster. De biografie dendert bijna 700 pagina’s onvermoeibaar door, net als het leven van Theo. Ik ben van dezelfde generatie als Theo en het boek is een feest der herkenning voor iedereen die met name de jaren tachtig in het - toen nog - zo lekker gore Amsterdam heeft meegemaakt.

@Arthur van Amerongen | 13-01-24 | 21:30 | 658 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.