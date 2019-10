Het zou gaan om de secretaris-generaal van de Future Syria Party Hevrin Khalaf, haar chauffeur en drie bewakers. De SUV wordt staande gehouden waarbij 1 bewaker al gedood lijkt, Khalafs stem lijkt hoorbaar tussen 0:12 - 0:15 als ze smeekt om het leven van de chauffeur. Vervolgens worden drie mannen waarvan twee in burgerkleding aan de kant van de weg gezet. In de volgende video lijkt dezelfde jongen met het grijze shirt te zien te zijn, en lijkt de man in de blauwe trui aan de andere kant van de weg geëxecuteerd te worden. De video daarna is ongeverifieerd, we herhalen, ongeverifieerd, maar claimt het lichaam van de politica te tonen terwijl de filmer "Sultan Mourad" zegt, wat natuurlijk Ruttes keurkorps is. Evenzo ongeverifieerde berichten claimen dat ze gestenigd is. Volgens het SDF-persbureau heeft de invasie tot nu toe 200 doden/gewonden gekost.

In ander nieuws giert het natuurlijk helemaal uit de klauwen in Koerdische IS-gevangenissen. Beelden van gevangenisrellen, en de vermeende ontsnapping van IS-strijders nadat een Turkse mortier een gevangenis raakt, na de breek. Trump heeft zojuist $50 miljoen uitgetrokken "in stabilization assistance for Syria "to protect persecuted ethnic and religious minorities, and advance human rights" ook al weet niemand wat dat betekent. Lees Harald Doornbos' motorcycle diaries trouwens alhier.





Prison Break

Giga Prison Break

Takbir

Goddamn

Ook (buitenlands?) journalisten gedood in bovenstaande air strike

Een nieuw tijdperk

RIP Hevrin Khalaf

Hij wil het gewoon niet langer