Na de Tweede Wereldoorlog werden complete tribunalen uit de grond gestampt waarin nazi voor nazi de feiten werden afgewerkt, en de oorlogsmisdaden werden veroordeeld. En de nazi's probeerden hun gruwelijkste daden tenminste nog te verstoppen - bij ISIS maakten ze goed geproduceerde reclamevideo's van hun martelmoorden, islamitische inquisitie en genocidale gedrag. Toch heeft niemand het hier over tribunalen, maar wordt er enorm ingezet op een piepschuimen betoog van rechtsstaat, bestraffing en daarna "deradicaliseringstrajecten" voor de schuldigen en medeplichtingen aan de massamoordlust, verkrachtingen en slavernijdrift van de kalifaatgangers. Die deradicaliseringsdingessen worden "evidence based" genoemd, maar door dat te roepen wordt het nog geen waarheid (zie ook: "klinisch getest" in lippenstifreclames), en als je de bijbehorende video (onder), puntenwolkpdf'jes en bureaucratenbingo onder ogen krijgt, zakt de moed je helemaal in de schoenen. Deradicalisering is een (dik gesubsidieerd) verdienmodel van in waanvoorstellingen dagdromende vroedvrouwtjes van de morele verwarring. Niemand met gezond verstand gelooft in die deradicaliseringsdwazernij, maar ja: mensen met gezond verstand maken ook geen beleid waaruit dit soort websites en zulk soort matrixen worden geboren. Dat doen dit soort clubjes. Een link naar die "evidence" waar het allemaal "based" op zou zijn, is op die sites niet te vinden trouwens. Dat komt natuurlijk omdat dit soort programma's maar één praktisch doel dienen: politici kalmeren door ze het gevoel aan te praten dat ze """in control""" zijn. Een subsidietribunaal voor samenleving ondermijnende waanzin, dat is wat dit land nodig heeft.

En deze tuthola....

...componeerde dus die koekwauzerij

*bonk bonk bonk bonk*