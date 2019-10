En ze zitten met een belangrijke vraag. Namelijk, hoe help je in GODSNAAM een meisje dat lastiggevallen is door Afrikanen die "blijven herressen in de buurt". Zonder die Afrikanen ook maar met een woord aan te spreken, of ook maar met een woord te reppen over de kernoorzaak, uiteraard. Blijft immers de EU hè. Maar goed, gelukkig voert RAN na de vraag te poneren een panel van experts op in de onderstaande video, die het allemaal wel eventjes uitleggen. In de eerste zin van de begeleidende tekst op YouTube lezen we dat "Ideology stands at the core of an extremist or terrorist movement. No matter if it is Islamist or far-right."

Nou, van zo'n subsidie-club die in 4 jaar tijd een indrukwekkende 244 abonnees en in totaal 78.190 views op hun 51 videos wist te behalen, gaat er dus maar één video over islamisme. En dan betreft het een Franse scholier die het terecht vindt dat Franse soldaten op straat gedjoekt worden. De rest lijkt vooral over alt-right te gaan. Club wordt gerund vanuit Amsterdam trouwens, en iets aan de algehele lethargie en radeloosheid ervan deed ons al onwillekeurig denken aan Steven Lenos van 'Nuansa' die trouwens een lul is. En ja hoor.

Na onderstaande tweet werd schildmaagd Eva Vlaar trouwens subiet geblokt. Mag ook niks meer.



Instant Update: weer ontblokt.