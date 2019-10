Het broeit er al enige tijd natuurlijk. Zo'n dossier waarbij een meisje dat al eerder slachtoffer was van mishandeling door de zogeheten Pilotenbende tijdens een protestmars tegen die bende opnieuw slachtoffer wordt van mishandeling door diezelfde bende. En dat zegt eigenlijk wel zo'n beetje alles over de situatie. Minstens 19 mishandelingen verder komt het komende weken dan eindelijk van een burgerwacht, die ongeveer als volgt georganiseerd is.

"Ze moeten de ogen en oren worden van de politie, zo blijkt na de bijeenkomst. "Het probleem voor de politie is dat ze geen meldingen krijgen", vertelt vrijwilliger en vader van twee jonge kinderen, Timo Joosse. "We gaan met de politie in groepjes van twee, vier of zes personen door de buurten heen. Als we daar als burger lopen en we zien een heterdaad, dan heeft de politie meteen een juridische onderbouwing met getuigenverklaringen."

Volgens burgemeester Martijn Smit (PvdA) krijgen vrijwilligers "ook een cursus aangeboden, van hoe stel je je op op straat, waar kun je op letten, en hoe kunnen we er voor zorgen dat je snel kunt opschalen?" Tijdens een NH-Nieuws livestream op YouTube in de avond van 3 oktober meldden een zekere slag jongeren zich in de live chat. Screenshots van de bijdragen door Bilal, Abass, Baran, Ömerhan, Annas, Sial en Amin na de breek, eigenlijk prima samengevat door gebruiker H A O: "we blijven herressen in de buurt." Maar even dimmen hè, ze zijn "niet alleen Marokkaans." Want warempel, er wonen inderdaad ook veel Turken.

Het blijft een droevig beeld, zo'n inheemse Harry en Johan op leeftijd, die tegen de ritmiek van de geschiedenis in proberen te redden wat er te redden valt. Aanmelden voor de burgerwacht kan trouwens gewoon via: [email protected]

Burgerwacht in 1919, toen geluk nog heel gewoon was