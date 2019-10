In Beverwijk liepen de inwoners gisterenavond een protestmars tegen het geweld van de 'Pilotenbende' (cultuurverrijkers, geven gratis kickboksles op straat enzo, vernoemd naar de Pilotenbuurt) en tijdens de tocht tégen de Pilotenbende waren de leden van de Pilotenbende zelf ook aanwezig; zo kreeg een meisje dat eerder al slachtoffer was opnieuw tikken. Het kan allemaal maar in dit land, met een volgescheten pamper een halve stad laten gijzelen door twintig kansloze losers en met de mond vol uitgeslagen tanden staan hoe het toch allemaal zo ver heeft kunnen komen. "De politie doet nul komma nul voor ons. Dat zag je vanavond weer. Het is toch bizar dat deze jongens hier mochten zijn vanavond. Dat was pas een klap in het gezicht!" Burgemeester Martijn Smit (PvdA) noemt de aanwezigheid van het stel 'provocerend en verontrustend' MAAR ROEP DIE DRIEHOEK DAN BIJ ELKAAR EN DOE OOK GEWOON WAT. Schop er een paar de cel in. Pak outkiering af. Gooi paspoort weg. Ongebalkte foto's op internet. Doe FOEI-gesprek. Laat schaduwen door agenten. In elkaar slaan door Mark Rutte. Verbod op zeggen 'die meisje'. Aai over de bol. Verplicht iedere ochtend frikandel met mayo eten. PvdA-traject. Straf van de imam. Zet Peter R. de Vries in. DOE. WAT. Of moet er écht een burgerwacht komen?