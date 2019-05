Is het nou al zeker of is het nog een verdachte? Want op deze manier al je naam aan 3 moorden online gekoppeld zien worden... What happens on the internet, stays on the internet.

Dus toekomstige banen kan hij op zn buik schrijven (mocht hij onschuldig zijn).

Echter, de politie treed zo ontzettend daadkrachtig op momenteel, dat er niet heel veel twijfel meer over is.

Deden ze dat ook maar eens bij de daders van die andere culturele pilaar in t land...