Het was ons het jaartje weer wel

We vroegen AI om de afbeelding 'GeenStijl-blogger Spartacus kijkt naar de Top 25 Kliktoppers van het Jaar' en we moeten zeggen: het klopt echt precies. Het was ons het jaartje weer wel, met nog steeds die oorlog in Oekraïne, een nieuwe oorlog tussen Israël en Hamas, een gruwelijke moordpartij in Rotterdam, Geertje Wilders die de macht greep, aanslagen op Thierry Baudet en natuurlijk weer de nodige haatkliks, sensatiekliks, weerkliks, ophefkliks en showbizzkliks. Net niet in de Top 25 van best gelezen topics van het jaar: D66-filmster Carline van Breugel live op televisie vermoord door Pieter Omtzigt, Nepo-kleinkind Emma Wortelboer schudt "kutprovincie" Groningen op met campingtaal, 'Sander Schimmelpenninck stak puntmutsje in Welmoed Sijtsma' en Wat gebeurt er eigenlijk met een mensenlichaam in een imploderende onderzeeër? Het antwoord op die laatste vraag bleek: 'weinig goeds'. Wel veel goeds hieronder, in That Final Lijstje. De GeenStijl Kliktoppers 2023!

25 - Top 7 zuurste reacties op nieuwe partij Omtzigt

'Gek' genoeg niet heel veel politiek in de best gelezen topics van het jaar. Immers, politiek wordt stabiel goed gelezen, maar politiek wordt niet met uitschieters extreem goed gelezen. Wel een kanon als het gaat om de pageviews is natuurlijk Pieter Omtzigt, en dan vooral als anderen weer eens zuur doen over Pieter Omtzigt. 24 - Gestolen telefoon duikt op in AZC, politie PISWOEST op... slachtoffer diefstal

Goh waarom hebben al die mensen toch op Geert Wilders gestemd. Al die mensen hebben dus op Geert Wilders gestemd omdat dorpen als Ter Apel kapot worden gemaakt door overlastgevende veiligelanders, sneue figuren als Eric van der Burg daar niks aan doen en de politie - als een telefoon wordt gejat door een asielzoeker - boos wordt op het slachtoffer van de diefstal. 23 - Rob Jetten dreigt met BURGERINSPRAAK over zonnepanelen, dieselverbod en krekeldieet

Straks eten, consumeren en reizen we anders, aldus Rob Jetten, op wiens Instagram talloze foto's en filmpjes uit verre oorden te zien zijn, zo is hij nu weer met zijn hunk naar Argentinië gevlogen met de trein, en in zijn vrije tijd kachelt Rob Jetten weer in een oude Amerikaanse diesel over de IJsseldijk. En dan dreigde-ie ook nog eens met burgerinspraak: dat middel dat door D66 effectief werd doodgemaakt omdat mensen alleen maar foute antwoorden gaven bij referenda.

16 - Fatbikes zijn een uitvinding van de duivel, de duivel moet gestopt worden & de gebruikers ook

Klein irritatiepuntje van Mosterd in 2023: fatbikes en toch vooral de gebruikers van fatbikes. Nu kunnen we dat verhaal weer opnieuw en in andere woorden gaan opdreunen, want fatbikes zijn een uitvinding van de duivel en de duivel is een lul, maar het begint altijd ongeveer zo: "Fatbikes heten zo omdat de bestuurders vrijwel altijd asociale corpulente schoolverlatende tokkies met kleinepikcomplex zijn." 15 - Mensen (met zonnepanelen op het dak) denken alleen maar aan zichzelf

"Huiseigenaren met zonnepanelen proberen steeds vaker van bomen af te komen, nu die met hun schaduw de stroomopbrengst flink verlagen." Dat zijn dus die GroenLinksers met hun grote belerende bekken op de verjaardag. En ja, daar moeten we dus heel hard om lachen. 14 - We moeten praten over deze vrouwen

De toekomst is nu! 13 - Gordon gestopt met neuken

Ja lieve mensen u had natuurlijk verwacht dat Gordon niet alleen gestopt zou zijn met neuken, maar ook met snuiven, lollig doen over de rug van anderen, niet lollig doen, rancuneus zijn, dure champagne drinken, en al die andere dingen die hij met regelmaat doet. Maar nee, hij was écht gestopt met neuken, want die vieze Gavin had onze hengst uit Blaricum gebruikt. Jammer. Gordon heeft tegenwoordig trouwens een heel hip kapsel.

7 - Auto van Mark Rutte ondergescheten

Een beetje humaninterestjournalistiek is u niet vreemd! Niet een of andere wappie die op die Saab van Mark Rutte aan het beren was, maar doodgewone Hollandse vogels. Moet je dan wel een keer schoonmaken. Dat doet Rutte dan weer niet, want hij is zo lekker gewoon gebleven. Rijdend in een auto met stront op de motorkap. 6 - Floortje Dessing gestopt met reizen

U dacht misschien dat Floortje Dessing figuurlijk en daardoor ook letterlijk gestopt was met reizen. Maar ze is alleen letterlijk gestopt met reizen. Of nee wacht, ze stopt alleen met reizen als anderen dat ook doen. Of nee, als anderen vinden dat ze moet stoppen. Nou ja Floortje Dessing reist nog gewoon lekker in het rond want ze vertelt verhalen. 5 - Maar welke NOS Sporter viel Marijn de Vries dagenlang lastig met vieze praatjes?

Ja nu weet u het wel, maar toen was het nog een mysterie. We kwamen er al snel achter dat het Danny Nelissen was die een boel wijven had geneukt, en dat hij nog een boel wijven wilde neuken. Studentenkamerpraat die niet zo handig is als je het doet in de auto bij Marijn de Vries. Althans, dat zou je kunnen weten als je de columns van Marijn de Vries leest. Enfin, Danny is weg bij de NOS Sport, en daar zit natuurlijk het echte probleem. Bij NOS Sport. 4 - In godsnaam wie was of is deze vrouw

Verklappen we gewoon meteen al: deze op Doutzen Kroes en Denise Richards gelijkende meid is een brouwsel van AI. Heel erg hip tegenwoordig, met ChatGPT en Image Generators en al die dingen. Nou ja. Het biedt ook mogelijkheden, zullen we maar zeggen. U vond haar in ieder geval erg knap.

Goed voornemen voor het nieuwe jaar?