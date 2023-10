Door al die naieve deugers die over diplomatieke oplossingen praten moet ik de laatste dagen vaak denken aan Neville Chamberlain, die na zijn bezoek aan Hitler in 1938 zei:

"My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honour. I believe it is peace for our time. We thank you from the bottom of our hearts. Go home and get a nice quiet sleep."