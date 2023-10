Tineke Bennema, een ex van onze Arthur, mag in de Volkskrant ook een duit in het zakje doen met haar antisemitische retoriek.

Enkele uren na de aanval van Hamas op Israël twitterde demissionair premier Mark Rutte dat ‘Nederland dit terroristische geweld onomwonden veroordeelt en het recht van Israël op zelfverdediging volledig steunt’. In een vraaggesprek met het NOS Journaal zei hij later ook ‘geen enkele aanleiding’ te zien voor de Palestijnen om in verzet te komen.

Als historicus zou de geschiedenis van het Palestijns-Israëlisch conflict hem bekend moeten zijn. Het geweld van Hamas is niet te rechtvaardigen maar komt wel voort uit 75 jaar van ontheemding van de Palestijnen en stelselmatige Israëlische onderdrukking.

In een tweet van mei 2021 tijdens de Gaza-oorlog was de steun van Rutte aan Israël nog aan twee voorwaarden onderhevig: het recht op zelfverdediging van Israël moest passen ‘binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit’. Daar werden ook meteen kanttekeningen bij geplaatst, want doelde hij daarmee op een acceptabel maximumaantal doden onder Palestijnen? Hij nuanceerde zijn verklaring daarna met een nieuwe tweet die opriep tot een wapenstilstand en dialoog. Zover is hij in deze ronde van geweld nog niet gekomen. Een Israëlische vlag wappert inmiddels op zijn instigatie op het Binnenhof.

Met zijn verklaring negeert Rutte naast het recht op zelfverdediging van de Palestijnen ook de kern van het probleem, het uitblijven van een Palestijnse staat en het voortduren van de bezetting. Zijn redenering doet denken aan een chirurg die een gewonde patiënt binnenkrijgt op de eerste hulp en meteen begint te snijden zonder te kijken wat er aan de hand is.

Nu is het onmenselijke en gruwelijke geweld dat Israël treft van dien aard dat het een afkeuring in de krachtigste bewoordingen behoeft. Maar het is bijzonder onverstandig dat de regering in dit bittere conflict dat al 75 jaar duurt zo ostentatief de kant van een partij kiest. Aan het leed van de Palestijnen gaat de regering volledig voorbij. Het aantal (burger)slachtoffers onder hen is altijd vele malen hoger geweest dan van Israëli’s. Het is bovendien weinig strategisch om Israël carte blanche te geven voor zijn verdediging.

