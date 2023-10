Na WW1 zaten de Britten daar per mandaat van de Volkerenbond, die moesten een arabische/joodse staat (met eigen gebieden) stichten, moeilijk proces, want arabische deel wilde niet. WW2 kwam, afloop bekend.

Daarna (46-47) kwam (nadat in beeld was hoeveel holocaustoverlevenden er waren en naar Israël wilden) het voorstel (uit de VN) van 56% land voor de Joden, dus 44% voor de Arabieren. Wilden de Joden, de Arabieren niet (maar die wilden überhaupt geen Joden). Nog wat pogingen, lukte niet. In 1948 (aan het einde van voorgenoemd mandaat) riep Ben-Gurion de staat Israël uit, die (uiteraard zonder de Arabische landen) breed werd erkend in de VN.

Dan kan ik kort zijn, ze werden direct aangevallen, wonnen. Nog een keer zo. Nog een keer zo. Er is geprobeerd een 2-Statenoplossing te vinden, maar die is halfbakken, steeds vanwege hetzelfde principe: te veel palies willen niet in vrede samenleven in een gezamenlijke Staat samen met Joden (overigens daar ook een -weliswaar relatief veel kleiner- deel orthodoxe gekkies die dat andersom ook niet wil).

En die "tweestatenoplossing" sluimert nu alweer een heel tijdje en nu hebben we dit. Zo kort samengevat.