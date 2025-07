Rijdt u een Mercedes-Benz Vito of Viano uit 2002 of 2006? Dan is het een goed idee en best wel heel erg handig en bovendien ook veilig en aardig voor uzelf en medeweggebruikers om TE STOPPEN MET RIJDEN!!!! En ook als u op het punt staat in te stappen in uw Vito of Viano of bij iemand die anders die een Vito of Viano bezit: NIET DOEN. Na de Citroën DS3 en C3 lijden ook die Mercedes-modellen aan het Takata-virus. Dat betekent: ontploffende airbags. Wilt u niet. Willen wij niet. Wil niemand niet. Zelfs Mercedes niet. Daarom roepen de Duitsers subiet 223.000 modellen terug (doen ze door een kerel met microfoon op een podium te zetten, met veel publiek eromheen, die dan keihard allerlei Duitse woorden begint te krijsen etc). Tegen iedereen die in een Vito of Viano rijdt en dit dus niet kan lezen zeggen wij: niks.