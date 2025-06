Mocht u dit bericht lezen terwijl u in een eerste generatie Citroën DS3 of een tweede generatie C3 rijdt, stop daar dan meteen mee. Ten eerste moet u niet op uw telefoon zitten tijdens het rijden en ten tweede is het rijden in die auto's levensgevaarlijk omdat er een airbag van het Japanse merk Takata in zit. Nou klinkt Takata een beetje als het geluid dat je hoort als er duizenden metaaldeeltjes door de auto geslingerd worden omdat je airbag is ontploft, en dat is dus precies wat er vorige week in Reims is gebeurd, waardoor een 37-jarige vrouw overleed. En daarom roept Citroën iedereen die zo'n ding in zijn wagen heeft nu op niet meer in te stappen. Helaas pindakaas als u nog op tijd thuis wilt zijn voor het AGV'tje. Ga maar met de trein of met de fatbike of met de bus.