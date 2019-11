Omdat de klimaathysterie nog niet hysterisch genoeg is, is er deze week alweer een nieuw gezaghebbend onheilspellend onderzoek gepubliceerd, om u aan de warmtepomp & zonnepaneel te krijgen. Niet 80 mio mensen worden wereldwijd bedreigd door de zeespiegelstijgings maar 300 miljoen! In een nieuwere studie met exactere hoogtemetingen zijn veel meer mensen de sjaak, en dan vooral in West en Noord Nederland. Deze eeuw zou het water zo maar eens 60 centimeter tot twee meter kunnen stijgen (schatting) aldus de gezaghebbende Vlaamse krant Het Laagste Nieuws. En dan nu het aller allerslechtste nieuws: Amsterdam ontspringt de dans. Klotezooi. Zelf kijken of u verhuizen moet naar Lichtenvoorde, Venlo, Bible Belt, Drugshol Brabant of Slagharen kan HIERRR. Sterkte.