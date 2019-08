Die van de Atletiekunie zullen zich ook wel afvragen wat ze nu weer aan hun polsstok hebben hangen. In navolging van topatlete Madiea G. (die na grondig speurwerk van de onderzoeksredactie Madiea Ghafoor blijkt te heten) die met vijftig kilo prestatieverlagende doping in haar sporttas werd opgepakt in Duitsland, is het nu de beurt aan Roelf B. (die Roelf Bouwmeester blijkt te heten). De 21-jarige Knoalster is 'volgens bronnen' de man die op Sziget geen stokjes doorgaf, maar pilletjes. Mogelijk was hij zich aan het voorbereiden op een rol als wielrenner, maar dat is nog niet duidelijk: De Telebelg heeft 'm geprobeerd te bellen maar zijn telefoon staat uit. En dan nog even dit, wat je dan weer niet leest in de Mainstream Media: waarom heet hij ROELF? Zitten pa en ma Bouwmeester dus aan de koffietafel te keuvelen of ze hun zoon Ralf of Roel noemen en dan wordt het ROELF? Nou dan vraag je er ook om!!1! En zo verliest de gemeente Stadskanaal een van haar twee uitblinkers aan een Hongaarse cel; blijft alleen Henk 'Twain' Wijngaard over om de Oost-Groninger eer hoog te houden.