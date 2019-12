Vanaf 21:00 als eerst op het kanvas, het Nederlandse vedergewicht Zakaria Zouggary versus de Amerikaanse Asa Ten Pow. Daarna Bosschenaar Mohammed Jaraya het opneemt tegen Amsterdammer Massaro Glunder. Dan alweer het co-main event waarin de Nederlander Luis Tavares het opneemt tegen de Franse Stephane Susperregui. Maar dat zal u natuurlijk allemaal een zorg zijn, want u zit klaar voor onze Rico versus onze Badr. En ja, wat moeten we daar nou nog over zeggen behalve dat Badr véél kalmer is dan vorige keer en dat Rico véél fitter oogt dan we verwachtten. Wat ons betreft is de grote winnaar vooralsnog in ieder geval Badrs oudste dochtertje, want dat is gewoon een total champ (vanaf 05:05 in Glory Countdown-filmpje na de breek). En uw onfeilbare instinct toch nog even omzetten in contanten? Durf dan gewoon een ToTo-wedje af te sluiten met je grote bek!

Update: Zouggary zet spectaculair gevecht neer en wint overtuigend op punten.

Update 22:20: prelims zitten erop. Rico vs Badr binnen een kwartiertje of zo!