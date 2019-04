We zagen maandagavond allemaal een vreemde man op de Notre Dame, en dat leidde tot een heleboel speculatie. Kapelaan, brandweerman, Quasimodo of toch een haatbaard?

We zien het al een tijdje op internet. Een paar jaar terug, als er een ramp, ongeluk of incident gebeurde, gingen mensen nieuwe beelden delen, hun hoop op een goede afloop uitspreken en/of achtergrondinformatie over de plek, de persoon of de situatie opzoeken. Vandaag zie je steeds vaker dat er tijdens de gebeurtenis al een oorzaak, motief en dader is bepaald.

De brand in Notre Dame was op internet al verdacht verklaard voordat de officiële instanties een verklaring uit stuurden, en ook die verklaring werd prompt ongeloofwaardig verklaard. Er zijn in de afgelopen maanden en jaren vaker vandalistische acties tegen christelijke gebouwen geweest in Frankrijk. Volgens deze Franstalige Zwitserse krant ruim 1000 in 2018, daders voornamelijk onbekend. Dus deze brand past in een thema, zo zien we veel mensen redeneren. Een sentiment bij een emotionele gebeurtenis weegt onmiddellijk zwaarder dan feiten.

Ook als de Notre Flamme een tragisch ongeluk blijkt (en daar heeft het vooralsnog alle schijn van), is het voor velen nog steeds geen incident, maar een hoofdstuk in een narratief: het christelijke Westen, onder druk van andere culturen (lees: islam). De enorme symbolische waarde van de Parijse kathedraal voegt alleen maar geldigheid en gewicht daaraan toe, en op internet kun je altijd "feiten" vinden bij je eigen verhaal. Maar wie of wat was het dan wel, die vreemde man op de Notre Dame?

We komen lang genoeg op internet om te weten dat je heel veel pixels nodig hebt voor het hele plaatje. Op deze videobeelden zie je diverse poppetje op dezelfde balustrade van de kathedraal - brandweermannen, met witte, zilveren of zilverwitte helmen. Die ene man op dat ene moment in dat ene fragment, is hoogstwaarschijnlijk "gewoon" un pompier en geen ploflim met een bus petroleum, noch een gebochelde romanfiguur van Victor Hugo.

Ondanks alle culturele en maatschappelijke spanningen, ondanks alle narratieven en ondanks het opportunisme van de sensatiezucht, kan een fik in een historisch bouwwerk nog steeds gewoon een tragisch ongeluk zijn. Rien de plus, rien de moins.

