Maar waar wordt eigenlijk over gepraat in de huizen van Marokkaanse gezinnen? Als je zo langzamerhand tot de conclusie moet komen dat je zonen niet gaan deugen en op zoveel gebieden kansloos zijn in Nederland. En als je weet hoe groot de kans is dat ze uiteindelijk verslaafd raken, doodgeschoten worden of in de gevangenis terechtkomen. Wordt het dan niet eens tijd om de balans op te maken en te concluderen dat je een veel rustiger, vrediger en logischer bestaan in Marokko zult hebben met je gezin? Een plek waar je kinderen wél de kans krijgen om te doen waar ze goed in zijn?

Fijn tussen de eigen mensen. Lekker geen taalproblemen. Geen ergernissen over die vreselijke Nederlanders en al die vieze hoeren op straat. Eindelijk geen discriminatie meer. Nooit meer haramzooi en die walgelijke huisdierhonden. Met de remigratiepremie een mooie nieuwe toekomst tegemoet. In je eigen land, met je eigen koning en je eigen eeuwige begraafplaats. Eindelijk weer thuis. En misschien wel in het riante huis dat er toch al gebouwd is voor de hele familie.

De kaaskoppen hebben die keuze niet. Die hebben helemaal niets te kiezen. Ze hebben alleen nog maar een beetje hoop over. Ze kunnen alleen maar hopen dat hun kinderen, kleinkinderen en ouders heel thuiskomen. Zonder geschopt, geslagen, beroofd, bespuugd en uitgescholden te worden. Of geraakt te worden door rondvliegende kogels.

Is het echt teveel gevraagd om beide partijen respectievelijk veel en iets meer zekerheid te bieden?