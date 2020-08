Iedereen gaat failliet en de koning koopt een bootje van 2 mio. Na een halve toespraak van een blaadje hebben we nooit meer wat van hem gehoord. Hugo's schoenen hebben we vaker gezien.

Alle taken zijn uitbesteedt aan de RvS. Krijgen we dan ook het salaris voor die werkzaamheden terug? Zo behoort het tot de taken van de koning om ministers te benoemen. De rol van de MP of de formateur staat nergens in de Grondwet, net als de partijen. Misschien toch maar eens over nadenken onder de Griekse zon. Er zijn mensen die moeten werken voor hun geld.

Ongezien de typhus voor de RVD. De koning spookt niets uit en vreet wel uit. Zo hebben we ten minste een beetje vermaak voor de centen. Waar zijn de dikkertjes gebleven?