Kijk het HOEFT natuurlijk niet he. Lekker drie dagen verbranden. Misschien hebt u helemaal geen zin om een WEF-marionet te zijn. Geeft u liever geld uit aan worstenbroodjes en Golden Power in plaats van de zakken van de FARMACEUTISCHE INDUSTRIE te spekken. Wellicht hebt u simpelweg zin in een zonnebrandloze zomer. Hebt u het helemaal niet nodig want donkere huid. Bent u van de stroming dat oxybenzone juist kanker veroorzaakt. Gelooft u dat de dino's zijn uitgestorven juist OMDAT ze Riemann P20 op hun smoeltjes smeerden. Of wellicht vindt u het gewoon heel erg leuk om kanker te hebben. Dan vooral niet smeren! Vandaag 20 graden plus. Geniet van de zon, lieve vrienden & vrienden.