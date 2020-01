Tragisch. Opnieuw verlies voor de naar RTL4 overgestapte NPO-koningin Eva Jinek. Al de hele week moet de gelikte La Jinek het afleggen tegen de chaotische duonono's van talkshow #Op1 die met houtje touwtje & en heel veel interne ruzie een late night praatprogramma neerzetten dat veel beterder scoort (dossier). Gisteravond was het de beurt aan Welmoed Sijtsma, de razendknappe WNL-presentatrice die zowel "9/11" als "Tietjerksteradeel" in haar paspoort heeft staan, om een roundhouse kick uit te delen aan de vleesgeworden Balkenende Norm Refugee Jinek. Het is onbekend welke maatregelen RTL gaat nemen.