Thierry Baudet heeft in het coronadebat vandaag aan Rutte gevraagd wat influencers betaald worden om de lockdown-campagne #SamenAlleen #AlleenSamen onder de aandacht te brengen. Laten we voorop stellen: de overheid verdient een compliment voor de kanaalkeuze. Via televisie en kranten bereik je niemand, in de grote schaal der dingen. Als je Het Volk wat wilt vertellen, moet je tegenwoordig social influencers inzetten. We krijgen het woord nog steeds niet zonder snik uit de strot, en we weigeren het per definitie een echte baan te noemen (dat is bloggen immers ook niet), maar: clever girl, Rijksoverheid, want zo bereik je jongeren die geen tv kijken.

Neemt niet weg dat we wel benieuwd zijn wat dat allemaal kost en zoals hierboven te zien, reageerde Rutte zojuist héél snibbig (en in deze crisis nogal out of character) op die toch doodnormale vraag van Baudet. Het lijstje namen van de influencers in kwestie kwamen we tegen in de dagelijkse corona-nieuwsbrief van VWS. Het gaat om slechts acht namen: Rutger Vink, Sophie Milzink, Didi Shauna, Thomas Brok, Bilal Wahib, Defano Holwijn en Qucee en wij internetboomers hadden zonder googelen inderdaad geen idee wie dat allemaal zijn. Naam acht is Giel de Winter (StukTV en creatief directeur bij Talpa), die kennen we wel en daar zit het haakje: de influencers komen allemaal uit de Talpa-stal der "Social 1nfluencers" (website).

Woordvoering speelt spelletjes via Algemeen Dagblad

Maar wat kosten ze nou? Kwoot uit het AD van vanavond: "Hoeveel de influencers voor hun posts betaald krijgen, weet een woordvoerder niet. Wel is die vergoeding lager ‘dan wat hier regulier voor in rekening wordt gebracht. Zowel Talpa als de influencers hebben vanwege de coronacrisis een lager tarief gehanteerd'." Let op wat hier gebeurt: Baudet stelde de vraag 'Welke influencers en wat kosten die?' vanmiddag in de eerste termijn. Vervolgens verschijnt er om 19u11 een artikel op AD.nl met voorgaand citaat, dat in het antwoord op Baudet bijna letterlijk door Rutte wordt herhaald in de video hierboven. Dat noemen we een afgestemde woordvoeringslijn. Als Baudet dan vraagt "maar hoe duur?", snauwt Rutte hem af, en geeft geen antwoord. Terwijl dat toch echt geen 20 ambtenaren kost om dat antwoord te geven. Sterker nog, zelfs wij visten het in een half uur via-via boven water:

Het antwoord is: 60.000 tot 100.000 euro

Rutte's rare reactie triggerde ons, dus GeenStijl deed wat instant eigen onderzoek. Want wij kennen toevallig mensen die weer andere mensen kennen die weten wat influencers zijn. En zo komen we tot de kennis dat de offerteprijs voor deze acht influencers tussen de 60.000 en de 100.000 euro ex btw ligt. Hebben we onszelf goed te pakken, want hoewel wij ook een enorme niet-NPO-kijkende doelgroep bereiken, hebben wij de Rijksoverheidsvoorlichting ook GRATIES online gezet. We willen hier niet roomser dan de rijksoverheid gaan doen trouwens, dat je propagandabudget vrijmaakt om het land te vertellen over de lockdown is op zich gewoon ehm... intelligent. *Kuch*

Maar WAAROM zou je 7500 tot 12.500 euro per influencer betalen om een lockdown te communiceren, in een tijd dat heel Nederland een appèl doet op heel Nederland om binnen te blijven en in je elleboog te hoesten? De overheid had Talpa (of andere influence-kanalen) ook kunnen benaderen met het verzoek om te helpen. Mogen ze nog steeds nee zeggen. Maar nu er geld voor uitgetrokken is, hebben we er recht op om te weten: hoevéél. En waaráán?

Dus. Wat krijgen we nou van Talpa voor die ton taxpoet? Ja, typische influenzars-troep natuurlijk. Materiaal na de lees verder. Kijkwijzer: drie van zulke video's en je gaat metroleuningen of knopjes.van.zebrapaden.aflikken.

Tom is in Den Haag en vroeg Thierry om reactie

Rutger Vink houdt eigen promomateriaal omhoog

Zelfde Rutger Vink klaagt ook over mensen verdienen aan corona

10k binnen 2 minuten, netjes

Eerstvolgende post van Sophie: SAMENSCHOLING!

Nog geen tienduizend views voor Monopolyvideo

Ook strijders moeten thuisblijven

ENNERDJIE!

Bilal heeft nog niet geleverd? Laatste video:

Flashbacks naar de OV Chipfluencers nu