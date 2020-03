Ook dit mocht even duren in het opschalingsproces maar Nederlandje heeft een preventievideo gemaakt. Om uit te zenden richting het bankaardappelvee dat ehm... toch al thuis zat en tv keek. Ook wel grappig dat het openingsshot een niezende Chinees is, zeer benieuwd welke GroenLinks-fluim daar als eerste "rAcIsMe!" over begint te kermkuchen. Het radiospotje hebben we ook, hierrr in .mp3. Hoort hoort, zegt het voort. Meer promomateriaal is daarrr te vinden en zelf feauteaufucken wordt aangeraden: hier zijn de Photoshopfiles (WeTransfer), als je maar wel de hashtag #alleensamen gebruikt als je iets het web op werpt. Mochten je bewerkingen per ongeluk NSFW of een andere vorm van sarcasme bevatten: redactie@geenstijl.nl houdt zich aanbevolen want ons dagelijkse coronacafé kan wel wat melige wandposters gebruiken.

UPDATE: Zelf downloaden & delen, hierrr de .mp4 van de coronacommercial.

Figurant O van de Coronavideo

Lekker binnen zitten en coronacommercials kijken